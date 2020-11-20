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Hüseyin Baş: Bilim adamlarını dikkate alalım

Adnan Fişenk‘in haberi için tıklayınız...

20 Kasım 2020 Cuma 16:34
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Hüseyin Baş: Bilim adamlarını dikkate alalım

 “Deprem konusunda yapılması gerekenleri bilim insanları ortaya koymalı, siyasiler de bunları hayata geçirmelidir." diyen BTP lideri Hüseyin Baş, "Kanal İstanbul gibi projelere milyarlarca dolar harcayacağımıza, öncelikle vatandaşımızı depreme karşı güven altına almamız lazım" dedi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hukukçu Hüseyin Baş, Türkiye'de hiç unutulmaması gereken konuların başında gelen deprem hususunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin fay hatları üzerinde oturan bir coğrafya olduğunu hatırlatan BTP lideri Baş, siyasetin liyakati ortaya çıkarma sanatı olduğunu ifade ederek, depreme hazırlık konusunda kararı siyasilerin değil bilim insanlarının vermesi gerektiğini kaydetti. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şöyle konuştu: "Siyaset ve yönetim, liyakati ortaya çıkarma sanatıdır. Bu bağlamda bana göre deprem konusunda ne yapılacağı konusunu siyasilerin konuşması dahi yanlıştır. Problemler de zaten burada başlıyor. Bu konuda ne yapılacağına karar vermek bilim insanlarının, mühendislerin işidir. Onlar yapılması gerekenleri ortaya koyacak, siyasiler olarak bizler ise bunları hayata geçireceğiz. Topluma, siyasete, ülkeyi yönetenlere düşen budur. Siyasete düşen bilim insanlarının yapılması gerek dedikleri tam olarak yerine getirilip getirilmediğinin kontrol mekanizmasını harfiyen işletmektir. Bunu yaparsak hiçbir sorun kalmayacaktır."

Depreme hazırlık en önemli önceliktir

Türkiye'de birinci önceliğin depreme hazırlık konusu olması gerektiğine vurgu yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bu konunun insan hayatını doğrudan tehdit eden bir konu olduğu için asla ihmal edilemeyecek ve ertelenemeyecek bir mesele olduğunu söyledi. BTP lideri Baş, "Türkiye'de önceliğimiz depreme hazırlıklar olmalıdır, çünkü vatandaşlarımızın hayatı söz konusudur. On binlerce kilometre yol yapsanız, yüzlerce havalimanı yapsanız, onlarca kanallar da açsanız, depremde yitirdiğimiz bir canı dahi geri getiremezsiniz. Bu yüzde biz deprem konusunda milletimizi koruyabilmek için alınması gereken tedbirleri erteleyemeyiz" şeklinde konuştu. 

Can güvenliği her şeyden önemlidir

Kanal İstanbul gibi projelere harcanacak milyarlarca doların öncelikle olası depremlere karşı vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için harcanmasının çok daha doğru olacağının altını programdaki konuşmasında çizen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şunları söyledi: "Daha önce attığım bir tweet nedeniyle başka bir yayın organında bana Kanal İstanbul'la ilgili ne düşündüğüm soruldu. Dedim ki; 'Ben o tweeti Kanal İstanbul'u eleştirmek için atmadım'. Kanal İstanbul'un doğruluğu yanlışlığı da mühendislik, çevrecilik, şehircilik işidir. Benim elbette bu konuda bir fikrim var ancak, bu projeye karar vermesi gerekenler bu liyakate sahip olan bilim insanları olmalıdır. O yüzden biz buralara milyarlarca dolar harcayacağımıza, öncelikle vatandaşımızı depreme karşı güven altına almamız lazım. Bu bizim birinci sorunumuzdur." dedi.

Önce Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi

Adnan Fişenk

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin BaşBtpBAĞIMSIZ Türkiye Partisi
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