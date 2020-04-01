Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk kaybını verdi
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk...
THY koronavirüs önlemlerini açıkladı
THY koronavirüs önlemlerini açıkladı
Karaciğer kanseri tedavisinde yeni umut ALPPS
Karaciğer kanseri tedavisinde yeni umut...
Trabzonspor’da Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor’da Ndiaye ameliyat oldu
Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası
Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hükümlülere izin, iki kez uzatılabilecek

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TBMM Başkanlığı'na sunulan Ceza İnfaz Yasası teklifine eklenen geçici madde ile açık cezaevinde bulunan hükümlülere salgın nedeniyle izin verileceğini söyledi. Tunç, "Bu izinin süresi 30 Mayıs. 30 Mayıs'ta Adalet Bakanı bu süreyi gerekirse iki kez 2'şer ay daha uzatabilecek" dedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:14
0 Okunma
Hükümlülere izin, iki kez uzatılabilecek

ANKARA - Yılmaz Tunç, cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri başlayacak Ceza İnfaz Yasası teklifine ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Tunç, açık cezaevinde yatan mahkumların izinli sayılarak eve çıkacakları konusu ile infaz indirimi kapsamına gireceklerin farklı bir durum olduğunu söyledi. Tunç, "Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan hükümlülere izin verilecek. Bu geçici bir madde, kalıcı değil. Bu izinin süresi de 30 Mayıs tarihine kadar olacak. 30 Mayıs'ta eğer Sağlık Bakanlığı salgın tehlikesinin devam ettiği görüşünü Adalet Bakanlığı'na iletirse, Adalet Bakanı bu süreyi iki kez 2'şer ay daha uzatabilecek. Bu bir izin, açık cezaevinde bulunan tüm hükümlüler için bir izin hakkı var belli süreler için kısa da olsa. Şimdi bu izin süresi salgın nedeniyle 30 Mayıs'a kadar uzatılmış oluyor" dedi.

'90 BİN DİYEN VAR, 80 BİN DİYEN VAR'

Yılmaz Tunç, izinden kaç mahkumun yararlanacağına ilişkin de "Bu düzenlemeden açık cezaevinde olan herkes yararlanacak. İzin süresi bittiğinde tekrar cezaevine dönecek. Bu da infaz süresinden düşecek. Salgından dolayı geçici bir düzenleme yapıldı. Kapalıdan açık cezaevine geçmeye hak kazanlar da bu geçici maddeden yararlanacak. Oranı hesaplamak mümkün değil. Uygulamaya geçildiğinde hangi hükümlülerin yararlanacağı belli olacak. Her suç için kanun uygulamaya geçildiğinde, hangi hükümlülerin yararlanabileceği o zaman ortaya çıkacak. 90 bin diyen var, 80 bin diyen var, açık cezaevindekilerin rakamları belli. Ama diğerlerinin hesaplamaları sürelerle alakalı" diye konuştu.

'KONUTTA İNFAZ DEĞİL'

Tunç, 'konutta infaz' konusunun farklı olduğuna dikkat çekerek, "Konutta infazdan yararlanacakların kapsamı sınırlı; orada kadınlar, çocuklar ve 65 yaşını bitirenler, 1 yılın altında cezası varsa bunlar konutta infaz edilebilecekler. Yine 70 yaşın üstündeyse, 2 yılın altında cezası varsa konutta infaz edilecek. 75 yaşın üstünde, 4 yılın altında cezası varsa konutta infazdan yararlanabilecek. Ağır hastaysa ve 5 yılın altında cezası olanlar konutta infazdan yararlanabilecek. Doğum yapan kadınlar bakımından da 3 yılın altında cezası olanlar konutta infazdan yararlanacaklar. Kasten işlenen ve 1,5 yıla kadar olan suçlara da hafta sonu ya da gece infaz usulü getiriliyor. Taksirle işlenen suçlarda öldürme hariç 3 yılın altındaki suçlarda da geceleyin infaz, yani akşam 19.00'da girecek, sabah çıkacak, gündüz işine gidecek. Ya da hafta sonu cuma akşamı girecek, Pazar akşamı dönecek" diye konuştu.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORAN GELİYOR

Tunç, denetimli serbestlikte oran uygulanacağını kaydederek, "Tahliyeye 1 yıl kala denetimli serbestlikten yararlanılıyordu. Şimdi oran olarak uygulanacak. Yani 5/4'ünü cezaevinde geçirmişse, 5/1'i denetimli serbestlik olarak uygulanacak. Böylelikle cezasızlık algısının önüne geçilmiş olacak. Yani küçük suçlarda cezaevine girmeden kurtulabiliyordu. Ama artık 1 ay ceza alan da 12 gün cezaevinde yatacak. Bazı suçların ise cezaları artıyor. Örgüt, tefecilik suçu bunların cezaları artırılıyor" ifadelerini kullandı. 

İnfaz ile ilgili yasa teklifinin cuma günü TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşüleceğini belirten Tunç, koronavirüs önlemleri kapsamında toplantının basına kapalı yapılacağını, komisyon üyelerinin ise sınırlı tutulacağını ya da dönüşümlü görüşmelere katılacağını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Adalet Komisyonu Bakanvekili TunçHükümlülerIzin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM’ye ziyaretçi yasağı uzatıldı
TBMM’ye ziyaretçi yasağı uzatıldı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Dışişleri'nden açıklama: 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri'nden açıklama: 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı kaybettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı
YKS'den flaş CHP kararı!
YKS'den flaş CHP kararı!
Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
Fırsatçıların canlarını yakacağız
Fırsatçıların canlarını yakacağız
Dışişleri, Nijerya ve Çad'daki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri, Nijerya ve Çad'daki terör saldırılarını kınadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı