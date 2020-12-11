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"Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı konuların yuvası olmasından utanç duyuyoruz. Bu iddiaların araştırılıp soruşturulup hakikatlerin ortaya çıkması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar" dedi.

11 Aralık 2020 Cuma 15:37
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"Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinden katıldığı toplantıda yaptığı konuşmasında, "Gerek ABD, gerekse AB ile her iki tarafında asla görmezden gelemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek adım atmadık atmayız. Avrupalı ve ABD'li yatırımcılara her türlü desteği verdik. Yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan kimseye karı olmayan yaklaşımlardır. Bu konulardaki somut adımların ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Diyalog ve işbirliği ile çözülmeyecek hiçbir meselemiz olmadığına inanıyorum. Kapılarımız yatırımcılara açıktır, açık olmaya devam edecektir" dedi. 
 

"HAKİKATLERİN ORTAYA ÇIKMASI KONUSUNDA EN KÜÇÜK BİR ADIM ATMIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP yönetiminin tavrı nedeniyle milletime sorumluluğum nedeniyle bir hususa değinmek istiyorum" diyerek şunları kaydetti: 

"Bu can sıkıcı konu CHP'deki tecavüz, hırsızlık ve taciz furyasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı konuların yuvası olmasından utanç duyuyoruz. Bu iddiaların araştırılıp soruşturulup hakikatlerin ortaya çıkması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar. Bu durum karşısında önüne arkasına bakmadan çoğu da gerçek olmayan haberler üzerinden sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinin de suskunluğu manidardır. Kılıçdaroğlu da ayyuka çıkan tecavüz, taciz ve hırsızlık vakalarında tek bir kelime etmiyor. İstanbul İl Başkanı'nın tecavüz, taciz ve hırsızlık iddialarının üstünü örtmesi konusunda tek bir kelime etmiyor. Hadiselerin CHP teşkilatlarındaki ve belediyelerindeki rezilliklerin sadece buzdağının görünen kısmının olduğu anlaşılıyor. Derine inince kim bilir neler çıkacak? Her gün yeni bir itirafla her gün yeni bir ifşahatla yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. CHP yönetimi teşkilatları ve belediyeleri ile bu utanç bataklığından çıkıp temizlenmek yerine partilerindeki tecavüz, taciz ve hırsızlık furyasını örtmek için seçimlerin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra eski yönetimleri suçlamaya başladılar. Soruşturmaya uğrayan CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar. Buradan sesleniyorum bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz. Her iftiranın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz"

DHA

Son Güncelleme: 11.12.2020 15:41
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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