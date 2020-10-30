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'Her gün yeni bir skandal duyuyoruz'

Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklenerek, "Ana muhalefet partisinin oyları CHP'nin oyları, 40 yıldır bu partiye hizmet vermişim böyle bir ortamda CHP'nin oylarının yüzde 60'larda olması lazım, 60'ları geçmesi lazım. Ama böyle bir durum söz konusu değil ki. Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba' diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor" dedi.

30 Ekim 2020 Cuma 09:11
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'Her gün yeni bir skandal duyuyoruz'

Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı öncesinde Demirören Haber Ajansı (DHA)'na açıklamalarda bulundu. 

Muharrem İnce, “Ekibimiz; yarın herkes kendisini tanıtacak, saat 11'de burada basın toplantısı yapacağız. Arkadaşlarımın önemli bir bölümünü orada göreceksiniz. 3 arkadaşımız ailesinde Kovid çıktığı için onlar kendilerinde olmasa da bizim ve kendi güvenlikleri için gelmediler. Ekibin yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çıkacağız. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar. Haksızlık olur arkadaşlarımıza, hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsini birlikte öğreneceksiniz" dedi.

“MİLLET İTTİFAKININ İÇİNDEYİZ AMA BİZ BİR SİYASİ PARTİNİN YOLA ÇIKARKEN İTTİFAKLA YOLA ÇIKMAMASINI SAVUNUYORUZ"

CHP'den ayrılması ile oyların bölüneceği eleştirileri konusunda ise İnce, “Tabi ki Millet İttifakının içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz. Kendi gücüne güvenmelidir, 'Ben tek başıma 50+1 alacağım' diye yola çıkmalıdır. İttifaklar ise seçime 2 ay kala yapılacak olan işlerdir. Seçim daha ortada yokken 2-3 yıl öncesinden ittifaklarla yola çıkarsanız kendi siyasi partinizin gücünü zayıflatırsınız. Kendine güvenmeyen bir yapının işidir bu. Kendine güvenen, öz güveni yüksek bir yapı 'ben 50+1 alacağım' diye çıkar. Biz üçüncü bir yol olarak '50+1 ila yapılabilir bu iş' diyoruz, bizim iddiamız bu. Seçime yakın, anketleri var, saha çalışması var, sokağı var, ittifaklar kurarsınız o ayrı mesele. Ama bugünden ittifakla yola çıkılmaz. O sonraki işlerdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de tavsiyem budur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şunu iddia etmelidir; biz tek başımıza 50+1'i alacağız. Bütün siyasi partiler böyle yola çıkmalıdır ki, hele hele ana muhalefet partisi CHP'nin temel işlevi olmalıdır bu. Zaten mantalite hatası buradan kaynaklanıyor" diye konuştu. 

“KİMİSİ AZERBAYCAN'A TAM DESTEK OLAMIYOR, KİMİSİ 'ATATÜRK' DİYEMİYOR"

Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek “Şu anda Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyor kararsızlar birinci parti Türkiye'de yüzde 36. Böyle bir şey olabilir mi? Demek insanlar umut bulamıyorlar bir yerde. Ana muhalefet partisinin oyları CHP'nin oyları, 40 yıldır bu partiye hizmet vermişim böyle bir ortamda CHP'nin oylarının yüzde 60'larda olması lazım, 60'ları geçmesi lazım. Ama böyle bir durum söz konusu değil ki. Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba' diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor. Gün geçmiyor bir başka şey olmasın. Türkiye'de yönetilmiyor, CHP'de yönetilmiyor ne yazık ki? Savuruluyor yani.

MUSTAFA SARIGÜL'LE DİRSEK TEMASIMIZ YOK 

İnce, Mustafa Sarıgül konusunda ise, “Biz Memleket hareketi olarak, ben hariç arkadaşlarımın hemen hemen hepsi bir kamu görevinde, seçimle gelmiş bir kamu görevinde belediye başkanı, milletvekili, eski milletvekili değiller. Arkadaşlarım bu memlekete sevdalı, vatansever, yurtsever insanlar. Bizim hiçbir dirsek temasımız yoktur, kendisine de başarılar diliyorum" diye konuştu. 

İnce, Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda ise, “Kısmet, bakalım" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceCHPMemleket Hareketi
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