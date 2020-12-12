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"Her alanda başarının anahtarı birlik ve beraberliktir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi mücadeleden hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum" dedi

12 Aralık 2020 Cumartesi 12:54
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"Her alanda başarının anahtarı birlik ve beraberliktir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayına video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Kurultay sonucunda delegelerin iradesiyle görev alacak başta genel başkan olmak üzere tüm kardeşlerime muvaffakiyetler temenni ediyorum. Bu sene tüm dünya ile beraber ülkelerimizi de etkileyen salgın sebebiyle bir çok etkinliğimizi çevrimiçi olarak yapmak zorunda kalıyoruz. Bulgaristan'ın da değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde kosonavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye olarak biz de bu süreçte 'dost kara günde belli olur' anlayışıyla elimizden gelen desteği dost ve kardeş halkların istifadesine sunuyoruz. Salgının en kritik döneminde sağladığımız tıbbi yardım ve destekle komşumuz Bulgaristan'ın yanında olduk. Bu vesileyle koronavirüs salgınında yakınlarını kaybeden soydaşlarımıza ve Bulgar komşularımıza taziyelerimi sunuyorum. Bu salgın bizlere dayanışma ve paylaşmanın önemini tekrar hatırlatmıştır. Siyasi mücadeleden hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan'la aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza ve bütün Bulgaristan'a sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBirlik Ve BeraberlikBaşarının Anahtarı
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