Hepiniz aynı masaya oturun, 9'lu masayı kurun

İSTANBUL (DHA)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 yılında yapılacak seçim için çalışmaları kapsamında İstanbul'da halkla buluşma programının 2'nci gününde cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılıp ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Erbakan'a MKYK üyesi sanatçı Davut Güloğlu ve Genel Başkan Yardımcıları Cemil Çolak, Fatih Öztek, Bayram Sakartepe, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Erbakan, Fatih ilçesinde de esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra partisinin Beykoz İlçe Başkanlığı önünde hitap etti. Erbakan, vatandaşların akın akın Milli Görüş'e Yeniden Refah'a koştuğunu baba ocağına döndüğünü belirterek, Milli Görüş'ün yönetimden uzak olduğunda ülkenin maddi ve manevi sıkıntılara düçar olduğunu söyledi.

"50 seneden beri yaptıkları gibi bugün de milletimizin önüne sadece 2 seçenek sunup kurtuluşun adresi Milli Görüş'ü perdelemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullanan Erbakan şöyle konuştu:

"'İktidarı seviyorsan Cumhur İttifakı'na, sevmiyorsan Millet İttifakı'na gideceksin' diyorlar. Temel hususlar bakımından 3'lü masanın da 6'lı masanın da birbirinden farkı yok. Her 2 masa da borç, faiz ekonomisi güdüyor. İktidar yüksek faizle borçlanıyor, Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor finans çevreleriyle görüşüyor 'iktidara gelirsek 500 milyar dolar borç getireceğiz' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu küresel güçlerin adamı Jeremy Rifkin'i kendisine danışman yapıyor. Adeta ithal müfettiş. İktidar da 2018 yılında Mac Kinsey ile anlaştı. Sayın Akşener, 'ben nakitsiz toplum projesini uygulayacağım' diyor. Nakitsiz toplum projesi küresel güçlerin art niyetli bir projesidir. Kendi sistemleri dışında hiçbir para hiçbir değerli eşya bırakmayarak insanlığı kontrol altına almak ve ekmek ve su alamayacak duruma getirmek istiyorlar. 3'lü masadakiler Sayın Akşener'e kızıyorlar; ama kendileri de en son Bali'de yapılan G-20 zirvesinde nakitsiz toplum projesine imza attılar."

'KURTULUŞUN ADRESİ MİLLİ GÖRÜŞ'

Cumhur ve Millet ittifaklarının, ortak yapılara sahip olduğunu aktaran Erbakan, "Her 2 masa da DSÖ'ye teslim olmuş, Paris İklim Anlaşması'na geçmesi için Meclis'te hep beraber oy verdiler. 6'lı masadakiler gelir gelmez 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz' diyor. 3'lü masadakiler İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı 6284 sayılı kanunu uygulamaya devam ediyor. Öte yandan her iki taraf da Avrupa Birliği'ne girmeyi savunuyor. Dış politikada da birbirlerinden farkları yok. Tencere dibin kara benimki senden kara. Her 2 masanın ekonomi, sosyal politikalar, dış politikalar alanında birbirlerinden bir farkı yok. Kendilerine buradan çağrıda bulunuyorum. Her 2 masada 2 ayrı masraf yapmak yerine hepiniz aynı masaya oturun 9'lu masayı kurun. Kurtuluşun tek adresi Milli Görüş'tür, Yeniden Refah Partisi'dir" diye konuştu. (DHA)