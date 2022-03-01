Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.969,91
ALTIN
868,48
DOLAR
13,99
STERLİN
18,69
EURO
15,58
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Adalet Bakanlığı 6.459 personel alacak
Adalet Bakanlığı 6.459 personel...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylama ile kaldırıldı.

01 Mart 2022 Salı 23:01
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Meclise gönderilen 2 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda görüşüldü. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Semra Güzel adına Genel Kurul'da yaklaşık 3 saatlik savunma verdi. Savunmanın ardından yapılan oylama ile Semra Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı. Bu karar ile Güzel'in iki ayrı dosyadan yargılanmasının önü açıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HDPMilletvekiliSemra GüzelTBMMDokunulmazlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye üyelik tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye üyelik tepkisi
'Güvenlik zirvesinde diğer parti genel başkanları neden yok'
'Güvenlik zirvesinde diğer parti genel başkanları neden yok'
AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek
AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek
Destici: Montrö'nün kontrol ve yönetim hakları Türkiye'ye ait
Destici: Montrö'nün kontrol ve yönetim hakları Türkiye'ye ait
"Milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararlar acilen alınmalı"
"Milletimizin gıda sıkıntısı çekmemesini sağlayacak kararlar acilen alınmalı"
Soylu: Millet bu treni geri döndürecek değil
Soylu: Millet bu treni geri döndürecek değil
'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'
'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz unutmadı, unutmayacak!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz unutmadı, unutmayacak!"
Destici’den 28 Şubat mesajı
Destici’den 28 Şubat mesajı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma