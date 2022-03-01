HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Meclise gönderilen 2 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda görüşüldü. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Semra Güzel adına Genel Kurul'da yaklaşık 3 saatlik savunma verdi. Savunmanın ardından yapılan oylama ile Semra Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı. Bu karar ile Güzel'in iki ayrı dosyadan yargılanmasının önü açıldı.