Hatay otoyolu ücretsiz oldu

HATAY -

Hataylı vatandaşlara müjdeli haberler veren AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kentte trafiği rahatlatmak, gündüz ve akşam saatlerinde yoğunlaşan ulaşımı kolaylaştırmak için Toprakkale-İskenderun otoyolunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ücretsiz hale getirildiğini söyledi. Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın destekleriyle vatandaşların Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölgeden ücretsiz yararlanacağını kaydetti.

Başta ulaşım sektörü olmak üzere ticaret dünyasının ve vatandaşların yıllardır dile getirdikleri sorunun çözüme kavuştuğunu anlatan Yayman, "Otoyol artık şehir içi trafik işlevi de görecek. Trafiği rahatlatmak, bu bölgede gündüz ve akşam saatlerinde yoğunlaşan ulaşımı kolaylaştırmak için otoyol ücretsiz hale getirilmesi isteniyordu. Böylece bu sorun çözüme kavuşuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bir ve beraber oldukça yapamayacağımız hiçbir iş yoktur" dedi.