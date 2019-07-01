Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99209
ALTIN
254.164
DOLAR
5.6881
STERLİN
7.1576
EURO
6.4448
Zülfü Livaneli l Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi
Zülfü Livaneli l Harbiye Açıkhava...
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Emre Belözoğlu bugün imzalıyor
Dünyaca ünlü metal grubu İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü metal grubu İstanbul'a...
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
Vedat Muriç belirsizliği son buluyuor
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol açmaz’
‘Estetik uygulamalar diş hassasiyetine yol...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da meydana gelen olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" dedi.

Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da meydana gelen olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
2 Okunma
Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak

ANKARA - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar'a, Libya'da Trablus'a gerçekleştirilen saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybeden Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiği hatırlatılarak değerlendirmesi soruldu. Bakan Akar, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini kaydetti.

Bakan Akar, Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğine vurgu yaptı.Hasmane tutum ve saldırıların bedelinin çok ağır olacağını belirten Bakan Akar, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarLibya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuklanan vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz
Tutuklanan vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz
Trump S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor
Trump S-400 ve F-35'ler konusunda bize destek veriyor
Burhan Kuzu: Başkanlık sisteminde sorun yok
Burhan Kuzu: Başkanlık sisteminde sorun yok
İmamoğlu: (FSM'deki çalışma) Bir kısım tavsiyelerimiz olacak
İmamoğlu: (FSM'deki çalışma) Bir kısım tavsiyelerimiz olacak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında
Öztrak: Ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir
Öztrak: Ülkemizin yakıcı sorunları acil çözüm beklemektedir
Karamollaoğlu: Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozuldu
Karamollaoğlu: Bir büyü vardı seçmenin üzerinde, o büyü bozuldu
İYİ Partili Paçacı: Parlamenter sisteme bir an önce geçilmelidir
İYİ Partili Paçacı: Parlamenter sisteme bir an önce geçilmelidir
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans