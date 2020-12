Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek

EDİRNE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne-Kırklareli Yolu İskender-Sazlıdere Varyantı açılışı ile ilçeye adını veren tarihi Uzunköprü'yü incelemek üzere Edirne'ye geldi. Kente gelişinde ilk olarak Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştirilen buluşmada konuşan Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ne değindi. Karaismailoğlu, proje ile Türkiye'nin Asya - Avrupa arasında taşımacılığın can damarı olacağını dile getirdi.



'1 SAAT 20 DAKİKAYA İNECEK'



Bakan Karaismailoğlu, demiryolunun ekonomik kalkınmanın dinamosu olduğunu belirterek, "Yük ve yolcu taşımacılığı tarihinde önemli bir yeri olan demiryolu sektörü, yeni kaynak arayışlarının giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında hem ekonomik oluşuyla hem çevre dostu kimliğiyle ön plana çıkıyor. Yüksek hızlı tren ağımızı, genişleterek şehirlerarası seyahatlerde vatandaşlarımıza konforlu ve hızlı bir ulaşım imkanı sunmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin avantajlı konumunu, demiryolu çalışmalarıyla destekleyerek Türkiye'yi ticari taşımacılıkta bölgesinde lider konuma taşıyacağız. Bu anlayışın önemli eserlerinden biri de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'dir. Ülkemizin Asya-Avrupa arasında taşımacılık alanında can damarı olacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak. Bu proje, sadece Edirne'ye değil bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacak, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeyi de tetikleyecektir. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak demiryolu hattında; saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanabilecek. Demiryolu yük ve yolcu taşımaya uygun olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten, 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya inecektir. Mevcut hat kapasitesi 4 kat daha artırılacaktır" dedi.



TARİHİ UZUNKÖPRÜ RESTORASYON İHALESİ



Bakan Karaismailoğlu, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan ve ilçeyle aynı adı taşıyan tarihi Uzunköprü'nün restorasyon ihalesini yapacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Sizlerin de bildiği gibi; Padişah 2’nci Murat, Varna seferinden dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emretmiştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 18 senede tamamlanan Uzunköprü, 1293 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 174 kemerli olarak yapılmıştır. Ecdat yadigarımız olan, tarihi Uzunköprü'nün restorasyon ihalesini, 28 Aralık 2020 pazartesi günü yapacağımızı paylaşmak istiyorum" dedi.



'ALLAH’TAN BAŞKA HİÇBİR GÜÇTEN KORKMAYIZ'



Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, AK Parti hükümetleri döneminde ülkedeki tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarını artırdıklarını belirterek, "Son 18 yılda, tüm ulaşım modlarımızdaki yatırım miktarı 910,3 milyar lirayı aştı. Ülkemizde, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Yarım asırdır ihmal edilen demiryollarımızda, bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Konvansiyonel hatlarımızla birlikte demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 23'ten 56'ye çıkararak 'Havayolu Halkın Yolu' ilkemize uygun yatırımlar yaptık. 2003'te dünyada 50 ülke ve 60 noktaya uçarken, bugün 127 ülkedeki 329 noktaya uçuyoruz" diye konuştu.



"Bizler ülke olarak bu kadar büyük atılımlar yaparken, iyi niyetinden şüphe ettiğimiz kimi çevrelerin yalan ve iftiralarına maruz kalıyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Başımızı işimizden kaldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ama art niyetli çevreler, her zaman olduğu gibi Türkiye aleyhine çalışmalarını sürdürüyor. Ancak unuttukları bir şey var; biz Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayız. Türkiye'nin ilerlemesini, her alanda söz sahibi olmasını istemeyenler, son günlerde ilk ihracat trenimizi Çin'e uğurlamamızın ardından, yalanlara sarılarak karalama kampanyaları başlattı. Oysa gerçek başka. Bizlerin görevi de bu gerçeği milletimize anlatmak. 4 Aralık 2020'de İstanbul Kazlıçeşme'den uğurladığımız, Türkiye-Çin ilk ihraç blok yük treni, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin’in Xi'an şehrine ulaştı. Trenin, Çin'e ulaşmasından dolayı Xi'an şehrinde düzenlenen törene, video konferansı ile katıldık. Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı. Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin; bizler yalanlara geçit vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

EDİRNE'DEN GAZİANTEP'E HIZLI TREN AĞI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'de katıldığı programda Edirne- Kırklareli Yolu İskender- Sazlıdere Varyantı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bakanlığın yaptığı yatırımlara değindi. Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Projesi bittikten sonra vatandaşın Gaziantep'e kadar kesintisiz gidebileceğini söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye genelinde, dünya ölçeğinde projeler yapmaya devam ettiklerini kaydetti.



Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde, Çerkezköy- Halkalı kısmında yüzde 15'ler seviyesine gelindiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah hızlı şekilde devam ediyoruz. Halkalı- Çerkezköy arası için de finansman görüşmelerimize devam ediyoruz. İnşallah orasının ihalesini yaptığımızda Edirneli bir vatandaşımız trene bindiğinde buradan Ankara'ya kadar gidebilecek. Hatta önümüzdeki yıllardan buradan Gaziantep'e kadar gitme imkanı olacak. Edirne- Halkalı- Ankara- Konya- Eskişehir ve hatta Sivas'a da gidebilecek direk hızlı trenle. Devamındaki projelerimiz Konya, Karaman, Mersin, Gaziantep'e kadar bir hızlı tren ağı. Bir taraftan kara yolu bir taraftan hızlı trenler. Ülkemizin her tarafında hummalı bir çalışma var" dedi.



'ÇANAKKALE 1915'İ DAHA ERKEN DE AÇABİLİRİZ'



Yapımına devam edilen Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de planlanandan önce açılabilme ihtimali olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu projelerin devamı olarak ülkemiz için dünya ölçeğinde projelerden bir tanesi Edirne'mizi de çok yakından ilgilendiren Çanakkale 1915 Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var. Ülkemize çok değer katacak projelerden bir tanesi. Orada da inşallah 2022 yılı 18 Mart tarihinde tamamlamayı hedefledik. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken de açabilme ihtimalimiz var. 2023 metre açıklığı ve 318 metrelik kule ayaklarının yüksekliğiyle dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi" diye konuştu.



'BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA YÜKSELTİYORUZ'



Açılışı gerçekleştirilen Edirne- Kırklareli yolu İskender- Sazlıdere Varyantı'na da değinen Bakan Karaismailoğlu, "Bugün açılışını yaptığımız varyant ise Edirne İl sınırı içindeki 42.5 ile 47.5 kilometreler arasındaki 5 kilometrelik kesimdir. Bu kesim üzerinde 3 adet kavşak, 1 adet köprü, 3 adet alt geçit ve 8 adet menfez bulunmaktadır. Bugün büyük bir gururla Edirne-Kırklareli Yolu’nun İskender- Sazlıdere Varyantı’nın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yolumuz, Doğu-Batı koridorundaki D-020 aksının önemli bir parçasıdır. Tek yol şeklindeki mevcut yolu 2x2 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltiyoruz" dedi.