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Güzel sonuçlar almaya başladık

Bakan Kurum: Müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık

13 Haziran 2021 Pazar 18:03
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Güzel sonuçlar almaya başladık

ANKARA, (DHA)- 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde sürdürülen müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladıklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizinde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için temizlik çalışması başlattı. 'Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği sürüyor. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mize kıyısı olan illerimizde Belediyelerimiz ve Valiliklerimizle hep birlikte sürdürdüğümüz müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız" dedi. Bakan Kurum ayrıca, temizlik çalışması öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Murat KurumMarmara DeniziMüsilaj
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