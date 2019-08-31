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Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok

Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:52
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Güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yok

İstanbul DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçaklar (F-35) bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok" dedi.

Erdoğan  Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Türkiye gündemde F-35 projesi var. Parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı şekilde başımıza gelecekleri herhalde bekleyecek halimiz yok" diye konuştu. Erdoğan,  "Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur" dedi. "Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Fırat'ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi oluşturmaya başlamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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