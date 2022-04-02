CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir" dedi.

"VAKİTTEN YILDA 89 MİLYON LİRA, AKARYAKITTAN 97 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK"

Erdoğan konuşmasında proje hakkında bilgiler verirken, "İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu Projesi'yle işte bu güzergahtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz. Bağlantı yoluyla birlikte 53 buçuk kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demir yolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp Pötürge Kavşağı'na kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak. Ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır. Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri arttıracağına inanıyorum. Çevre yolumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, "Dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Bu muhataralı süreçten ülkemizi, adaletin, hakkaniyetin, huzurun, refahın sembolü olarak çıkarmak ve hedeflerinle ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarının her karışında hem geçmişin ihmallerini telafi ettik. Hem de yeni ve daha büyük atılımlar için gereken altyapıyı kurduk. Bu çevre yolu inanıyorum ki bizim sadece Malatyamıza değil. Tüm Türkiye'ye bir hediye ve bu ramazan ayında bir müjde olarak veriyoruz. Ülkemizdeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik. Üstelik bunları içeride ve dışarıda önümüze çıkartılan pek çok olumsuzluğa rağmen başardık." dedi.

"KÜRESEL MAL FİYATLARINDA YAŞANAN AŞIRI ARTIŞLAR BİZİ DE ETKİLEMEKTEDİR"

Bilindiği gibi bölgemizin farklı bölgelerinde bir süredir iç çatışmalar, işgaller, siyasi ve sosyal çalkantılar yaşanıyor diyen Erdoğan, " Türkiye'yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten terör örgütlerini üzerimize salmaya, darbe girişimlerinden gizli açık ambargolara kadar nice tuzaklarla bu karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu oyunların hepsi de bozularak ülkemizi sağ salim bugünlere getirdik. Ancak önümüzde hala aşmamız gereken sıkıntılar var. Bir süredir ekonomimiz döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Bir de buna ülkemiz içindeki kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde, vatandaşlarımız bakımından gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem fiyatlaması küresel düzeyle yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle, hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı küresel düzeyde artış gösteren elektrik ve doğal gaz fiyatlarından korumak için geçtiğimiz yıl 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Bu yıl da hanelerde kullanılan elektrik ve doğal gaz faturalarının önemli bir kısmının yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Sadece enerjide vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar geçen yılın iki katına varan bir destek sağlamış olacağız" dedi.

"MİLLETİN AŞINA, EKMEĞİNE, GEÇİMİNE GÖZ DİKENLERE ACIMAYACAĞIZ"

Gıda maddelerinin fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. Üç kuruş fazla kazanmak uğruna milletin huzuruna özellikle göz dikenler aslında en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız bu çerçevede denetimden yani mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun bir çalışma içindedir. İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, turizm ve inşaat sektörlerindeki hareketlenme, istihdamı olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye özellikle bu yaz itibariyle hem uluslararası alanda gücünü ve itibarını arttırmış, hem de içeride hayat pahalılığıyla mücadelesinde mesafe kat etmiş olarak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, sanayiciyse fabrikasına, tüccarsa pazarına, çiftçiliğiyle toprağına, esnafsa tezgahına, çalışansa işine, öğrenciyse dersine, memursa vazifesine daha sıkı sarılmasını istiyorum. Rabb'imiz bize, 'insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır' buyuruyor. Hep birlikte daha çok çalışacağız, ülkemize daha güçlü şekilde sahip çıkacağız, birbirimize daha çok güveneceğiz ve Allah'ın izniyle 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız. Malatya'dan da bu kritik dönemde farkını, liderliğini, gayretini, vefasını en üst seviyede göstermesini bekliyorum. Bugüne bizi hiç yalnız bırakmayan Malatya'nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha açılışını yapmakta olduğumuz Malatya çevre yolunun şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta bakanım ve tüm mesai arkadaşlarıyla yüklenici firmaların hepsini tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.