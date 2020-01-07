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Ghassan Salame: Libya’da durum kasvetli

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Libya hakkında konuşanların Libyalılara ne olduğuyla ilgilenmediğinden şikayet ederek, "Libya’da şu an durum kasvetli, bunu itiraf etmeliyim. Fakat bu kasvetli durumdan bir çıkış yolu bulmaya çalışan BM olarak kararlılığımızı da vurgulamalıyım" dedi.

Ghassan Salame: Libya’da durum kasvetli

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Libya hakkında konuşanların Libyalılara ne olduğuyla ilgilenmediğinden şikayet ederek, "Libya’da şu an durum kasvetli, bunu itiraf etmeliyim. Fakat bu kasvetli durumdan bir çıkış yolu bulmaya çalışan BM olarak kararlılığımızı da vurgulamalıyım" dedi.

07 Ocak 2020 Salı 13:29
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Ghassan Salame: Libya’da durum kasvetli

ABD - Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, ABD’nin New York kentindeki BM merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salame, Libya’daki durumu ‘kasvetli’ olarak nitelendirerek, "Libya’da şu an durum kasvetli, bunu itiraf etmeliyim. Fakat bu kasvetli durumdan bir çıkış yolu bulmaya çalışan BM olarak kararlılığımızı da vurgulayalım. Libya’da askeri bir çözüm yok, Libyalılar bir araya gelmeli" ifadelerini kullandı.

"HERKES LİBYA’YI KONUŞMAK İSTİYOR, LİBYALILARI DEĞİL"

Salame, herkesin Libya hakkında konuşmak istediğini ancak çok az kişinin Libyalıları konuştuğunu belirterek, "Herkesin Libya hakkında konuşmak istemesine ancak çok az kişinin Libyalıları konuşmasına gerçekten çok kızgınım. Libyalılara ne oluyor, Libya’daki milyonlarca göçmene ne oluyor, bu insanlara ne oluyor? Bunları neden sormuyoruz? Libya bir petrol hikayesi değil, Libya sadece jeopolitik bir hikaye değil, Libya ayrıca bir insan hikayesi ve insanlar acı çekiyor çünkü uluslararası olarak 'Yeter' diyen bir mesaj yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan SalameBasın MensuplarıLibya
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