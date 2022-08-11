Fuat Oktay: Vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmasını istemiyoruz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet uygulamasıyla ilgili "Amacımız; vatandaşımıza daha hızlı, konforlu ve kaliteli kamu hizmeti sunmaktır. Vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmasını istemiyoruz. Başlangıçta hatırlayın; 42 bin civarında belgeden bugün 500 civarında belgeye inmiş durumdayız" dedi.



Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Oktay, e-Devlet kapısı, siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki milli çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekleyerek, dijital dönüşüme öncülük etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Oktay, 7 gün 24 saat kamu hizmetlerine rahatça erişim imkanı sunduğunu belirttiği e-Devlet'in, her saniye zenginleştiğini ve sürekli yükselen ivmeyle daha çok sayıda vatandaşa ulaştığını kaydederek, şöyle konuştu:



"Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısa yolu 'turkiye.gov.tr', bugün 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Oransal olarak e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu veya bu şekilde dijital Türkiye'nin kapısını açıyor. 6 bin 666 kamu hizmetini barındıran e-Devlet Kapısı'nın başarısı, sadece kaç kişiye hangi sayıda kamu hizmetini sağladığıyla değil; bu dijital hizmetlerin milletimizin beklentilerini karşılama oranıyla da kendini göstermektedir. Düzenli olarak yürütülen 'e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' sonuçlarına göre; vatandaşlarımızın yüzde 95'i 'turkiye.gov.tr'yi memnuniyet ve beğeniyle kullanmaktadır. Avrupa Komisyonu'nun 2022 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre ülkemiz; 'İkametgahım' bütünleşik hizmetiyle 35 ülke arasında 1'inci sırada yer almış durumdadır. Ayrıca e-Devlet uygulamalarında, Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir skor ile 35 ülke arasında 20'nci sıradan 16'ncı sıraya yükselmiştir. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde her zaman, daha iyiyi hedefleyen bir hükümet olarak, dijital Türkiye alanında da daima daha iyi için gayret sarf ediyoruz."



'ASKERLİĞİM' VE 'VARİS-MURİS' EKRANI GELECEK



Küresel gelişmelerle e-Devlet'in kapsamına ve işleyişine dair aldıkları geri bildirimler ışığında, dijital Türkiye çalışmalarında yeni ufuklara ilerlediklerini kaydeden Oktay, şunları söyledi:



"Bu doğrultuda bugün gündemimizde; dijital Türkiye Portalı'na entegre edilecek yeni kamu hizmetleri, 'Askerliğim' ve 'Varis-Muris' sekmesi gibi tek ekranda sunacağımız yeni alanlar, Yeşil Kalkınma Devrimi perspektifimize katkı veren 'Yeşil e-Devlet kapısı' çalışmalarımız, kullanıcıların güvenliği ve veri güvenliği açısından iki aşamalı giriş yönteminin entegrasyonu ile telefonlarımıza gelecek tek kullanımlık şifre uygulamasının yaygınlaştırılması, e-Devlet mobil uygulamasının internet kotasını harcamadan kullanılması ve yine çalışmaları tamamlanan Dijital Türkiye Platformu Ödeme Altyapısı'nın kullanıma açılması gibi konular bulunmaktadır. 'Araçlarım', 'İkametgahım', 'Hac ve Umre İşlemleri' ve 'Çalışma Hayatım' ekranları gibi çok yakında askerlik işlemlerinin baştan sona takip edileceği 'Askerliğim' ve veraset işlemlerini çevrim içine taşıyan 'Varis-Muris' ekranı çok kısa bir sürede milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bunların yanı sıra kamu-iş dünyası, dijital entegrasyonu hedefiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile devam eden iş birliği kapsamında kamu olarak e-Devlet altyapı çalışmalarını uzun süreden beri hazır hale getirdik. Odalarımız veri paylaşımını tamamladığında oda bilgileri kamu kurumları ile tam entegre edilmiş olacak ve kamu-özel sektör eş güdümü güçlenecektir. İş dünyamızın odalardan hizmet alma süreleri hızlanacak ve kaliteleri yükselecektir. Çalışmayı henüz tamamlamayan sanayi ve ticaret odalarının gerekli hassasiyeti en hızlı şekilde göstereceğine inanıyorum."



​Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerden de e-Devlet'e entegrasyon konusunda yüksek hassasiyet beklediklerini vurgulayan Oktay, "Amacımız; vatandaşımıza daha hızlı, konforlu ve kaliteli kamu hizmeti sunmaktır. Bürokrasinin azaltılması yönünde artık kamu kurumlarımız, noterlerimiz, yerel yönetimlerimiz ve yine yarı kamu sayılabilecek meslek odalarımız; halihazırda e-Devlet veri tabanında olan verileri vatandaşlarımızdan belge olarak talep etmemelidir. Vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmasını istemiyoruz. Başlangıçta hatırlayın; 42 bin civarında belgeden bugün 500 civarında belgeye inmiş durumdayız. Bizim amacımız, belgeye değil; vatandaşa güvene dayalı bir sistem geliştirmekti. Veri tabanımızda olan verilerin kontrolünün sorumluluğunu kamuya bırakmıştık. Yüksek memnuniyet oranıyla ilk günden bu yana, başarı hikayeleri yazan Dijital Türkiye Kapısı'nı kullanıcı dostu ve her yaştan vatandaşımızı hedefleyen bir yaklaşımla geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.