Fuat Oktay: 16 yaş grubu öğrencilerde uyuşturucu ve sigara kullanımı azaldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun toplantısına başkanlık etti. Oktay, Kurulun 2019 yılı Temmuz ayı toplantısında zararlı alışkanlıklara karşı izlenecek temel stratejileri, eylem planlarının uygulama sonuçlarını ve mücadelede gelinen noktayı değerlendirerek ‘davranışsal bağımlılıklar ile mücadele’ ve ‘zararlı sanal içeriklere yönelik tedbirleri’ içeren eylem planını karara bağladıklarını hatırlattı.



'25 BİN 294 İHLAL TESPİT EDİLDİ'



2019'da bağımlılıkla mücadele alanında sağlanan ilerlemeleri üyelerle paylaşan Oktay, tütün kullanımı ile mücadelede dumansız hava sahalarında denetimin sıklaştırıldığını kaydetti. Oktay, "2019 yılında toplam 3 milyon 86 bin 445 denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Denetim ekiplerinin denetlenmesine yönelik sistem de hayata geçirilerek iller arasında çapraz denetim uygulamasına başlanmıştır. Kaçak tütün ve makaronlara yönelik tedbirler güçlendirilmiş, 2019 yılının ilk 11 ayında 190 milyon 472 bin 89 adet boş makaron ve 364 bin 190 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiştir" diye konuştu.



'YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE 1201 ŞÜPHELİ YAKALANDI'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti. Oktay, "2019 yılında bu alanda 1201 şüpheli şahıs yakalanmış, 60 milyon 235 bin 711 TL paraya ve 236 milyon 328 bin 359 TL değerinde mal varlığına el konulmuştur. Ayrıca kumar bağımlılığı ile mücadelede bin 726 kumar makinesine de kolluk güçleri tarafından el konulmuştur. Zorunlu tedavi süreçlerinin daha hızlı ve etkili olmasını sağlamak amacıyla yapılan yasa değişikliği de 2019 yılı içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bunun yanı sıra ele geçirilen kumar makinelerinin müsaderesine ve imhasına ilişkin mevzuat değişikliği alt yapısı hazırlanmıştır" dedi.



'52 BİN 424 METRUK BİNA YIKILDI'



Madde bağımlılığına ortam hazırladığı tespit edilen metruk binaların yıkımına 2019 yılında da kararlılıkla devam edildiğini aktaran Oktay "Bu kapsamda Kasım ayı sonuna kadar 83 bin 410 metruk bina tespit edilmiş, bu binalardan 52 bin 424'ü yıkılmış, 18 bin 147'si rehabilite edilmiştir. 12 bin 839 binanın yıkım süreci ise devam etmektedir. Bunların yanı sıra park ve sokak aydınlatmaları konusunda tespit edilen eksiklikler giderilerek parklardaki güvenlik önlemlerine ağırlık verilmiştir. Diğer taraftan, bağımlı vatandaşlarımızın tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerine ailelerini de dahil eden ve ailelerine de psikososyal destek sağlanmasını içeren bir model geliştirilmiş; mevzuat altyapısı oluşturulmuştur" diye konuştu.



'16 YAŞ ÖĞRENCİLERDE SİGARA KULLANIMI AZALDI'



Oktay, 16 yaş grubu öğrenciler arasında yapılan bağımlılık ile ilgili bir araştırmaya da dikkat çekerek şu mesajları verdi:



"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma; 2017’den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm bağımlılık türlerinde ve her yaş gurubunda böyle iyileşmelerin sağlanması için bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak yapılan çalışmaların toplum tarafından bilinirliğini artırmak, yaygınlaştırmak, sunulacak yeni hizmetleri planlamak ve iş birliğini güçlendirmek için ulusal düzeyde bir seferberlik gerekmektedir. Buradan bir kez daha kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerini ülkemizin bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum. Milletvekillerimizi, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi, yargı mensuplarımızı bağımlılıkla mücadelede etkin katılıma davet ediyorum. Bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını önümüzdeki yıl da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."