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Filistinli kardeşlerimizin yanlarında duracağız

TBMM Başkanı Şentop: Filistinli kardeşlerimizin yanlarında duracağız

16 Mayıs 2021 Pazar 17:51
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Filistinli kardeşlerimizin yanlarında duracağız

(DHA)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir Millet Konseyi (Senato) Başkanı Salah Goudjil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop görüşmede, Cezayir halkının bayramını kutlayarak, "Bu asırlara dayanan dostluk bağları temelinde gelişen ikili ilişkilerimizin daha da kuvvetlenmesi için ülkelerimizin en üst seviyede irade ve kararlılık sergilemesi memnuniyet vericidir" dedi. Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil da, Türk halkının bayramını kutladı. Goudjil, "Filistin bizim için çok çok önemlidir. Şu dönemde özellikle Filistin konusunda şu an da bu dönemde neler yapıldığı neler yapabiliriz niçin böyle oldu bütün bu nedenleri hepsini objektif bir şekilde önümüze koymalıyız ve bunu tartışmalıyız. Biz Türkiye’nin bulunduğu her platformda, neredeyse Türkiye biz orada. Türkiye ile birlikteyiz" diye konuştu.

ŞENTOP: ENDİŞELENMEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Şentop ise, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle bayramı hüzünlü geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden Gazze de onlarca sivilin katledilmesine kadar giden siyonist İsrail zulmünü gördükçe endişelenmemek mümkün değil. İsrail’in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. İsrail'e artık 'dur' demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir, çoktan geçmektedir. Biz Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları bu 'Filistin meselesi' demiyorum artık ben 'İsrail meselesi' diyorum. İsrail sorunudur bu. İsrail sorununa derhal ve en kuvvetli şekilde tepki vermek için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum uluslararası platformlarda. Öncelikle İslam İşbirliği Teşkilatını üye ülkeler parlamenter birliği öncülüğünde bir olağanüstü toplantı gerçekleştirmenin doğru olacağı kanaatindeyim ilk aşamada. Daha sonra bir heyet oluşturarak bu heyetin öncülüğünde dönem başkanlığı Türkiye de bulunan Asya Parlamenterler Asamblesi’ni toplamayı arzu ediyoruz. Olağanüstü bir toplantı akabinde de bu konuyu parlamenterler arası birlik gündemine taşımak burada en azından parlamento gündem çağrısı oluşturmak gibi adımlar atmanın doğru olacağını düşünüyorum. En azından dünyayı bilgilendirmek adına çok faydalı olacağını düşünüyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ŞentopFilistin
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