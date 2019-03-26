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FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor

FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor

FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor

FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor

26 Mart 2019 Salı 10:21
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FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor

İSTANBUL (DHA)

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fırat Kültür Merkezi'nin yeniden gençlik merkezi olarak hayata geçirileceğini söyledi. Turan, "FETÖ'nün karargâhını gençlik merkezi yapacağız. Projemizle gençlerimizin kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Ergün Turan, "Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sembol binalarından olan ve örgütün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan İstanbul Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi'ni yeniden İstanbul’a kazandıracağız. Hazırlanan projeyle, Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi, içerisinde okuma salonlarının, kütüphanenin, seminer ve konferans salonlarının, görsel tasarım atölyelerin ve oyun alanlarının olduğu gençlik merkezine dönüşecek" dedi.

KİŞİSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEKLER

Fatih’te yaşayan gençler için birçok proje geliştirdiklerini; bu projenin de gençlere verdikleri değerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, “Fatih’te yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine yanıt verecek bu gençlik merkezini vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz.  Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak” dedi.

FİLM VE TİYATRO GÖSTERİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

“Geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak, her birimizin yerini alacak ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan gençlerimize özel önem veriyoruz" diyen Ergün Turan, bu projeyle birlikte Fatihli gençlerin kütüphane, görsel, işitsel ve pratik alanların aynı çatı altında buluştuğu film ve tiyatro gösterilerine imkân verecek bir merkeze kavuşacağını ifade etti.

İSTANBUL’UN TAM MERKEZİNDE

Projeyi, tarihi dokuya uygun olarak yapacaklarını aktaran Turan, yapılacak gençlik merkezinde müzik dinletilerinin yapılabileceğini; proje içerisinde yer alan atölyelerde edebiyat ve kültür-sanat faaliyetlerinin icra edilebileceğini aktardı.

Yeni yapılacak gençlik merkezinin konum itibarıyla da gençlerin buluşma noktası olacağını sözlerine ekleyen Ergün Turan, merkezin üniversite öğrencilerinin derslerini çalışabileceği, sohbet etme imkânı bulup kafeteryalarda içeceklerini içebileceği bir konumda olduğunu ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fetö KarargahFETÖ
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