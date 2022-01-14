Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,072.93
ALTIN
795.32
DOLAR
13.56
STERLİN
18.56
EURO
15.50
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatih Erbakan: Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönüşmüş

14 Ocak 2022 Cuma 16:41
1 Okunma
Fatih Erbakan: Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönüşmüş

 DÜZCE - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ülkede 1,5 milyon üniversiteli işsizin olduğunu belirterek, “Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönmüş. Bu memleketin insanları doğup, büyüdüğü topraklarda alnının teri ile rızkını elde etmek istiyor ama kendisine fırsat verilmiyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Erbakan, “Bizler Yeniden Refah Partisi olarak sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında da seçimlerden önce de vatandaşın, çiftçinin, esnafın yanındayız. Kendileri ile muhatap oluyoruz. İşsizlik almış başını gidiyor. 10 milyona yakın işsizimiz var. Dünyadaki 106 ülkenin nüfusundan fazla demektir. Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönmüş. Bu memleketin insanları doğup, büyüdüğü topraklarda alnının teri ile rızkını elde etmek istiyor ama kendisine fırsat verilmiyor” dedi.

Erbakan, esnafın, sanayicinin, özel sektörün istihdam yaratması, üretmesi için destek verilmesi gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Neden böyle oluyor? Çünkü iktidar 20 senedir üretime, ihracata ve ithalata yönelik bir adım atmamış da işte bu yüzden. Havaalanı, park, bahçe, peyzaj bunlar gayet güzel, elinize sağlık ama bunların keyfini sürebilmek için insanların helal yoldan geçimini sağlaması lazım. Özel sektör istihdam sağlasın. Bırakın özel sektörün istihdam sağlamayı elindeki mevcut istihdamın sigortasını, maaşını ödeyecek hali kalmamış. Esnafın, sanayicinin, özel sektörün istihdam sağlaması için, çiftçinin daha çok üretmesi için vergileri indirmeleri, yakıta yapılan zamları düzenlemeleri ve destek vermeleri gerekiyor. Bu tamamen hükümetin sorumluluğunda. Lüks harcamalardan, özel uçaklardan, onlarca makam aracından kısmaları gerekiyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanIşsizÜniversitelerYeniden Refah Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Partili Paçacı: Tünelin ucundaki ışık göründü
İYİ Partili Paçacı: Tünelin ucundaki ışık göründü
Bakan Kurum: Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanet ettiniz
Bakan Kurum: Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanet ettiniz
Bakan Akar: NATO'nun her zamankinden daha aktif olduğuna inanıyoruz
Bakan Akar: NATO'nun her zamankinden daha aktif olduğuna inanıyoruz
Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar
Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi bir partiyiz
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi bir partiyiz
Akşener: Semra Güzel fezlekesine arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek
Akşener: Semra Güzel fezlekesine arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek
CHP'li Altay: Hiçbir siyasetçinin teröre desteğini kabul etmemiz mümkün değil
CHP'li Altay: Hiçbir siyasetçinin teröre desteğini kabul etmemiz mümkün değil
Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz
Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz
İYİ Parti'li Usta: Bunun bedelini Türkiye öder
İYİ Parti'li Usta: Bunun bedelini Türkiye öder

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma