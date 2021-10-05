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Fatih Erbakan: Paris İklim Anlaşması’na temkinli yaklaşılmalı

05 Ekim 2021 Salı 16:02
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Fatih Erbakan: Paris İklim Anlaşması’na temkinli yaklaşılmalı

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Kyoto ile paralel olan Paris İklim Anlaşması’nın da son derece dikkatli bir şekilde incelenmesi ve temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ekim ayında mecliste imzalanması beklenen anlaşmanın mutlaka kamuoyunun bilgisine sunulmasını, uzmanların ve bilim adamlarının incelemesiyle bu anlaşma imzalanmalı veya imzalanmamalıdır” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak gündemdeki Paris İklim Anlaşmasına temkinli yaklaştıklarını kaydetti.
 

"UZMANLAR İNCELEMELİ"

Erbakan, yaklaşımlarının çok doğru ve yerinde olduğunu belirterek, “Türkiye’nin imzalaması istenilen Paris İklim Anlaşmasının birtakım mahsurlar içerebileceğinden şüphe duyuyoruz. Buradan da yetkilileri, hükümeti uyarma vazifesini yapıyoruz. Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği Sözleşmesi Kyoto protokolü 2005’ te yürürlüğe girdi. Bu protokolü yüzlerce az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere imzalattılar. Dünyadaki petrol üretiminin yüzde 40’ını yapan Amerika, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler bunu imzalamadı. Madem iklim değişikliğini engellemek istiyoruz, küresel ısınmayı engellemek istiyoruz, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi petrol tüketimiyse, bu petrol tüketimini en çok yapan ülkelerin önce bunu imzalaması gerekmez mi? Bunlar imzalamıyorlar, petrol tüketimini az kullanan, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler imzalıyor. Bu nedenle bu Kyoto ile paralel olan Paris İklim anlaşmasının da son derece dikkatli bir şekilde incelenmesi ve temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu anlaşmanın imzalanması halinde emperyalist ülkeler, Batılı gelişmiş ülkeler 'Karbon salımınız fazla' diye bir bahaneyle gelişmekte olan ülkelere 'fazla karbon salınımı cezası kesme' hakkına sahip oluyorlar. Ekim ayında mecliste imzalanması beklenen anlaşmanın mutlaka kamuoyunun bilgisine sunulmasını, uzmanların ve bilim adamlarının incelemesiyle bu anlaşma imzalanmalı veya imzalanmamalıdır” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 05.10.2021 16:07
Anahtar Kelimeler:
Fatih ErbakanParis İklim Anlaşması
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