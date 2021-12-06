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Fatih Erbakan: Çiftçilerimizin tüm borçlarının silinmesi gerekiyor

06 Aralık 2021 Pazartesi 16:00
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Fatih Erbakan: Çiftçilerimizin tüm borçlarının silinmesi gerekiyor

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Derhal çiftçilerimizin, tüm kurumlara olan borçlarının, ana para dışındaki, hangi isim altında olursa olsun, tüm borçlarının silinmesi gerekiyor. Ana para borçlarının da faizsiz olarak, 5 yıla yayılması gerekiyor. Yeniden Refah iktidarında bu adımları atacağız ve çiftçimize reva görülen bu zulme son vereceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde Anadolu’nun birçok ilinden gelen çiftçilerle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen ve kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifinde icralık çiftçilere ödeme için bir aylık ek süre verildiğini anımsatan Erbakan, “Kooperatif borcu nedeniyle icralık çiftçilerin, yapılandırma kapsamında borçlarının 1’inci taksitini yani yüzde 30'unu 31 Ekim’e kadar ödemeleri gerekiyordu. Yasalaşan teklifle bu süre bir ay uzatılmış oldu. Ancak buna rağmen çiftçilerimiz yapılandırma şartlarının ağır olması nedeniyle çok ciddi şekilde mağdur oluyorlar. TBMM’de kabul edilen yapılandırma kanununda, borcun aslı ve faizleri ile ilgili hiçbir indirim getirilmediği gibi, masraf ve vekalet ücretlerinin peşinen ödenmesi de şart olarak koşulmuştur. Borcun yüzde 30’una tekabül eden ilk taksiti ödeyemediler ve bu nedenle önümüzdeki günlerde kefilleriyle birlikte hapse girme tehlikesi ile karşı karşıyalar” diye konuştu.
 

‘TARIMSAL ÜRETİM BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TEMİNATIDIR’

Çiftçilerin borç faizlerinin silinmesi ve 1 yıl ertelemeli 12 ay taksitle ödenmesi talebinde bulunan Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak, milletin efendisi olan köylümüzün ve çiftçimizin dertleri ile dertleniyoruz. Üreticimize sahip çıkmayı, milletimiz adına bir borç biliyoruz. Üreticimizin batmasını, çiftçimizin, üreticimizin hapse atılmasını, çocuklarının ortada kalmasını asla kabul etmiyoruz. Faizlerin silinmesini, ana paranın 12 eşit takside bölünmesini ve ilk ödemenin 1 yıl sonra yapılmasını talep ediyoruz. Çiftçi üretmezse milletimiz aç kalır. Bağımsızlığımızın teminatı öncelikle tarımsal üretimdir. Karnınızı doyuracak ekmeğiniz olmazsa, uçaklarınız, tanklarınız, topunuz tüfeğiniz, teknolojiniz sizi kurtarmaz. Çiftçilerin şartları zaten ağır ve son 1 senede gübre, mazot, elektrik, tohum, tarım ilacı gibi girdiler yüzde 100’ün üzerinde zamlandı. Bu artışta döviz kurlarının çok önemli rolü vardır. Buna mukabil tarımsal ürün fiyatlarında maliyetlere kıyasla çok daha az artış olmuştur. Bu sebeple çiftçilerimiz sürekli borçlanmak zorunda kalmakta ve çok ağır bir borç baskısı altında ezilmektedir” ifadelerini kullandı.
 

‘ÇİFTÇİMİZİN ANA PARA DIŞINDAKİ FAİZ BORCU SİLİNMELİDİR’

Erbakan, çiftçiler için gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, “Derhal çiftçilerimizin, tüm kurumlara olan borçlarının, ana para dışındaki, hangi isim altında olursa olsun, tüm borçlarının silinmesi gerekiyor. Ana para borçlarının da faizsiz olarak, beş yıla yayılması gerekiyor. Çiftçinin traktörüne, hayvanlarına uygulanan ve üretim aracını elinden alan haciz işlemleri derhal durdurulmalı, şimdiye kadar haczedilen malları kendilerine iade edilmelidir. Borcunu ödeyemeyen çiftçimizin tazyik hapsi cezaları düşürülmelidir. Yapılan icra takiplerinin masraf ve vekalet ücretlerinin hazineden karşılanması uygun olacaktır. Tarımsal üretime devam için de çiftçiye faizsiz uygun ödeme şartlı yeni işletme kredileri açılması gereklidir. Tarımda kullanılan mazottan alınan vergi derhal sıfırlanmalıdır. Tarımda kullanılan elektrik özel olarak ucuz fiyattan sağlanmalıdır. Çiftçimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza tüm üretim girdileri Devlet teşvikiyle, en uygun şartlarda verilmelidir. Tarımda ithalat değil, yerli üretim desteklenmelidir. Yeniden Refah iktidarında bu adımları atacağız ve çiftçimize reva görülen bu zulme son vereceğiz. Bizim iktidarımızda çiftçimiz yeniden milletin efendisi olacaktır" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fatih Erbakançiftçi
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