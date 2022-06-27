Fatih Erbakan: Bu topraklarda LGBT sapkınlığına geçit vermeyeceğiz

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Aile toplumun sigortasıdır. LGBT sapkınlığı dış güçler eliyle toplumumuzun dibine bir dinamit olarak yerleştirilmek isteniyor. Cinsiyetsiz ailesiz bir toplum isteniyor. Bu LGBT sapkınlığına bu topraklarda geçit vermeyeceğimizi bununla mücadele edeceğimizi bütün Türkiye’ye ilan ediyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğu ve Güneydoğu’da, bölge insanının asırlar boyu emperyalizmin oyunlarını bozduğunu belirten Erbakan, önümüzdeki dönemde de atılacak maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle mevcut sorunların çözülebileceğini söyledi. Milli Görüş zihniyetiyle dil, din, ırk ve mezhep gözetmeksizin her kesimden insanı kucaklamaya geldiklerini Erbakan, “Erbakan Hocamız insanımızı Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Şii, Sünni diye ayırmadı. Hatta ve hatta ‘Müslüman mı değil mi’ diye de bakmadı. 7 milyar insanın saadet ve selameti için çalıştı. Erbakan Hocamız, insanımıza bakarken, ‘İnsanımızın geçim derdi var mı, huzur ve barışı var mı, adaletli muamele görüyor mu’ diye bakmış, kutuplaşmaya, ayrımcılığa, bölgeciliğe, ırkçılığa karşı siyasi hayatı boyunca en sert şekilde karşı çıkmış ve mücadele etmiştir. Bölgede maalesef 3 gençten ikisi işsiz. Bağımsız araştırmacılara göre ülkemizde 10 milyona yakın işsizler ordumuz var ve bunların büyük çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu yani bu bölgelerde bulunuyor. İşe giren şanslı insanlarımız da açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Yıllık enflasyon yüzde 160’ı geçtiği ülkemizde açlık sınırının 6 bin 500 TL’yi geçtiği düşünülürse insanımız açlıkla boğuşuyor” diye konuştu.



‘EKONOMİK KRİZE ÇÖZÜM İÇİN MİLLİ KAYNAK PAKETLERİMİZ HAZIR’

Fatih Erbakan, ekonomik krizin çözümü için kendilerinin borçsuz, faizsiz ve milletin sırtına yük yüklemeden hazırladıkları Milli Kaynak paketlerinin hazır olduğunu ve iktidara gelir gelmez hayata geçireceklerini söyledi. Toplumdaki manevi sıkıntıları çözmek işin 4 aşamalı bir planın yürürlüğe konulması gerektiğini belirten Erbakan, maddeleri şöyle sıraladı:

“Birinci olarak eğitim sistemi ve müfredatın mutlaka ıslah edilmesi gerekiyor. Materyalist ve dünyacı bir müfredat gençlerimizi perişan ediyor. Bilimsel kalitesi yüksek bir nesil yetiştirirken, aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek bir nesil yetiştirecek bir müfredat hayata geçirilmeli. İkinci adım olarak medyanın mutlaka ıslah edilmesi lazım. Yarışma programları, diziler, ücretli dijital ortamlar gençlerimizi felakete sürüklüyor. Sadece müstehcenlik değil iktidara yakın kanallarda yayınlanan dizilerde dayatılan yaşamlar gençlerimizi zehirliyor. Üçüncü olarak Aile ve Sosyal Politikalar alanındaki yasa ve politikaların düzenlenmesi lazım. Batıdan ithal kadını koruyacağım derken yuvaları yıkan 6284 sayılı kanun gibi kanun ve düzenlemelerin kaldırılması. Son olarak da ahlaki çöküntünün, ailelerin dağılmasının ve pek çok sıkıntının başında ekonomik kriz ve yoksulluk geliyor. Bu alanda atılacak adımlar da çok önem arz etmektedir.”





‘LGBT SAPKINLIĞINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ’



Erbakan, maddi kalkınma hamlelerinin yanında manevi kalkınmanın da önemini vurgulayarak, “Aile toplumun sigortasıdır. Ailenin ortadan kalkması demek her türlü felaketin gelmesi demektir. Uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması ve kullanım yaşının düşmesi çok büyük bir problem. Gençler uyuşturucunun pençesinde. Deizm, ateizm gibi felaketler gençler arasında almış başını gidiyor. Aynı zamanda da LGBT sapkınlığı dış güçler eliyle toplumumuzun dibine bir dinamit olarak yerleştirilmek isteniyor. Cinsiyetsiz ailesiz bir toplum isteniyor. Bu LGBT sapkınlığına ecdat yadigarı, İslam’a bin sene bayraktarlık etmiş bu topraklarda geçit vermeyeceğimizi bununla mücadele edeceğimizi bütün Türkiye’ye ilan ediyoruz. Para kaybedebilirsiniz tekrar kazanılır ancak bir nesli kaybederseniz bir daha geri getirebilmeniz mümkün olmaz” dedi.