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Faruk Kaymakcı: Müttefiklerimizin bizi daha iyi anlaması lazım

Dıişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Barış Pınarı Harekatı ile sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve NATO'nun da sınırlarını koruduklarını belirterek, "Müttefiklerimizin ve Batı Avrupalı dostlarımızın bizi daha iyi anlaması lazım. Bizim terörle mücadelemiz Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğine de hizmet eden bir çaba" dedi.

Faruk Kaymakcı: Müttefiklerimizin bizi daha iyi anlaması lazım

Dıişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Barış Pınarı Harekatı ile sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve NATO'nun da sınırlarını koruduklarını belirterek, "Müttefiklerimizin ve Batı Avrupalı dostlarımızın bizi daha iyi anlaması lazım. Bizim terörle mücadelemiz Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğine de hizmet eden bir çaba" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:30
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Faruk Kaymakcı: Müttefiklerimizin bizi daha iyi anlaması lazım

ESKİŞEHİR - Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Erasmus Günleri' etkinlik programına katıldı. Programdan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaymakcı, Barış Pınarı Harekatı ile sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve NATO'nun da sınırlarını koruduklarını söyledi. Türkiye'nin geçmişte de iki büyük harekat düzenlediğine dikkat çeken Kaymakcı şöyle konuştu: "Biliyorsunuz bu harekat bizim için bir zorunluluk. Suriye'ye veya Irak'a yaptığımız ilk harekat değil. Bu harekat bir barış harekatı, istikrar harekatı, güvenli bölge oluşturma harekatı, terörle mücadele harekatı. Biz aslında kendi sınırlarımızı korurken, sadece Türkiye'nin sınırlarını değil aynı zamanda Avrupa'nın ve üyesi olduğumuz NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. Müttefiklerimizin ve Batı Avrupalı dostlarımızın bizi daha iyi anlaması lazım. Bizim terörle mücadelemiz Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğine de hizmet eden bir çaba. Türkiye geçmişte iki büyük operasyon düzenledi Suriye'ye. Bu operasyonlar sayesinde 360 bin civarında Suriye vatandaşı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarının özgürleştirdiği ve güvenlik sağladığı alanlara döndü. Bizim ümidimiz, umarız Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluştuğu zaman Suriyeliler, gerek Suriye içerisinde yerlerini kaybetmeleri halinde bu bölgeye gelecekler gerekse Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmı bu bölgeye dönebilecek. Bu aslında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sağlanan 18 Mart 2016 mutabakatının 9'uncu maddesinin de bir gereğidir. Bu madde gereği Avrupa Birliği, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye Suriyelilerin Suriye'de güvenli bölgelere dönüşünü ve bu bölgelerde yaşamasını sağlayan adımları birlikte atma sorumluluğuna sahipler. Dolayısıyla Avrupalı dostlarımızın Türkiye'nin gerçek amacına iyi bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Tabi bazı endişeler var. Siviller bundan zarar görür mü? DAEŞ'li teröristler serbest bırakılır mı? Diye. Geçmiş 2 operasyonda da görüldüğü üzere Türkiye sivillere zarar vermeme konusunda elinden gelen her şeyi yapmış ve çok başarılı 2 harekat düzenlemiştir. DAEŞ ile mücadelede en fazla mücadele eden, cephede botlarıyla DAEŞ terör örgütlerinin karşısında en fazla mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'nin DAEŞ ile mücadelesi konusunda hiçbir şüphe oluşmamalıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dıişleri Bakan Yardımcısı Ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KaymakcıBarış Pınarı Harekatı
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