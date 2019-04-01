Esenler Belediye Başkan Adayı İstanbul'da en fazla oy alan başkan oldu

İSTANBUL - 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti tarafından yeniden Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, yeniden İstanbul birincisi oldu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 62.7 oy oranı ile İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyeleri arasında birinci olan M. Tevfik Göksu, son seçimde de oylarını yaklaşık yüzde 5.8 artırarak 66.35 oy oranı ile yeniden İstanbul şampiyonu oldu. Böylece M. Tevfik Göksu ilçesindeki her yüz seçmenden yaklaşık 66'sının oyunu almış oldu. "Şimdi Birlikte Daha Fazlası" sloganıyla seçim çalışmalarını yürüten Göksu, Esenler’de son 5 yıl içinde özellikle kentsel dönüşüm, askeri alanın Esenler'e kazandırılması, imar problemlerinin çözümü, 15 Temmuz Millet Bahçesi, başta olmak üzere çevre, spor, sosyal ve kültürel alanlarda bir çok projeye imza attı.



OYLARINI EN ÇOK ARTIRAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI OLDU



İlk aday olduğu 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde yüzde 47.5 ile Belediye Başkanı seçilen Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu almıştı. Göksu, aynı zamanda bu seçimde bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran ilçe belediye başkanı olmuştu.



2009 ve 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti, Esenler’de rakiplerine büyük fark attı. AK Parti, Esenler’de oyların yüzde 66.35’ini aldı.



ESENLER’DE SEÇİM SONUÇLARI:



Parti Aldığı oy Yüzde



AK Parti (Cumhur İttifakı) 160.417 66.27



İyi Parti (Millet İttifakı) 42.296 17.47



HDP 21.901 9.05



SP 10.749 4.44



ESENLER HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ



Göksu, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AK Parti Esenler İlçe binasında toplananlara teşekkür konuşması yaptı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımızdan mahalle başkanlarımıza, sandık müşahitlerimizden gençlik kolları başkanımıza kadar tüm teşkilat mensuplarımıza ve tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar Esenler'e çok güzel hizmetler yaptık. Ve bundan sonra da (Şimdi Birlikte Daha Fazlası) diyerek daha çok hizmetler yapacağımızı ve yolumuza devam edeceğimizi bildirdik. Bugün de görüyoruz ki, Esenler bir kez daha vefasını gösterdi. Esenler halkı, eserlerimize vefasını, ilçemizi bir kez daha İstanbul şampiyonu yaparak gösterdi. Sonsuz teşekkürler Esenler” dedi.



M. TEVFİK GÖKSU KİMDİR?



1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.



Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran M. Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.



Her zaman aktif siyasetin içerisinde bulunan M. Tevfik Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.



Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu'nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir. Göksu, hazırladığı birçok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketinde çalışmalarda bulundu. Aday adayı olmadığı halde 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi. Seçimi yüzde 47.5 gibi yüksek bir oy oranı ile kazanan Göksu, 2014'deki ikinci seçimini de yüzde 62.7’lik rekor bir oyla kazandı. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babası.