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Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı

Bakan Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı

27 Mart 2022 Pazar 17:29
Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı

ANKARA,(DHA)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bize bu zengin dünyanın kapısını açan çok değerli sanatçılarımıza, tiyatro emekçilerimize; destekleri ve ilgileriyle perdenin arkası kadar önünü de anlamlı ve değerli kılan sanatseverlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, tiyatro sahnelerinde asırların tozu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"Hem hayata hem de hayatın dışına çıkmak için ihtiyaç duyduğumuz anlara, duygulara, duraksamalara açılır perde. Trajedi, komedi, yaşamdan kesitler, insan hikayeleri… Bundan dolayı olsa gerek o karanlık salon insana dair duygu ve düşünceleri en berrak ve saf haliyle görebildiğimiz bir bakış imkanı sunar çoğu zaman. Medeniyetin yükseldiği her yerde bütün görkemiyle karşımıza çıkan antik tiyatrolardan bugün sergilediği her oyunda insanımızın büyük ilgi ve teveccühüne mazhar olan Devlet Tiyatrolarımıza kadar insanın tiyatro sanatına verdiği değerin, belki bunun da ötesinde hayatın bir parçası ve olmazsa olmazı olarak kabullenişinin altında yatan sebepler de bunlar olsa gerek. Ne de olsa hepimiz zaman zaman kendimize dışarıdan bakabilmeyi, başka hayatlardan cesaret, sabır ve sebat devşirmeyi ya da gerçekliğe kısa aralar vermeyi isteriz. Bize bu zengin dünyanın kapısını açan çok değerli sanatçılarımıza, tiyatro emekçilerimize; destekleri ve ilgileriyle perdenin arkası kadar önünü de anlamlı ve değerli kılan sanatseverlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Tiyatro GünüMehmet Nuri Ersoy
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