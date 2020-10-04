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Ermenistan zalimdir

Bahçeli: Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır

04 Ekim 2020 Pazar 17:11
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Ermenistan zalimdir

ANKARA (DHA) 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence'ye yönelik saldırısına ilişkin, "Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın yegane muhalifi Ermenistan'dır" dedi.

Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bahçeli, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence’ye alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve masum soydaşlarımızı hedef alması insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır. Ermenistan devleti bir kez daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir. Ayrıca Dağlık Karabağ’daki Fuzuli, Ağdam ve Terter yerleşim alanları da Ermenistan tarafından topçu ve roket atışlarıyla bombalanmıştır. Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır. Ermenistan zalimdir, canidir, döktüğü kanda boğulmalıdır. Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın yegane muhalifi Ermenistan’dır. Artık uluslararası toplum sivillere yönelik kanlı ve aşağılık saldırılara duyarsız kalmamalıdır. Bu vesileyle şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı soydaşlarımıza da şifalar diyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliErmenistanAzerbaycanMHP
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