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'Ermenistan'daki darbe girişimi, ABD ve Rusya çekişmesidir'

Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili, "Ermenistan ordusu, Rusya Federasyonu'na yakındır. Paşinyan da batının oraya yerleştirdiği bir kişidir. Dolayısıyla burada cereyan eden olay tamamıyla bir ABD ve Rusya çekişmesidir" dedi.

26 Şubat 2021 Cuma 14:10
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'Ermenistan'daki darbe girişimi, ABD ve Rusya çekişmesidir'

ANKARA - Prof. Dr. Sencer İmer, Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili, yaşanan bu olayı anlayabilmek için Paşinyan'ın nasıl iktidara geldiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sokak hareketleriyle, ve batının desteğiyle göreve geldiğini belirten Prof. Dr. İmer, "Özellikle Fransa ve Amerika'daki Ermeni diasporasının desteği ile iş başına geldi. Fakat bu iş başına gelişi bir noktada batının burada bir hakimiyet kurması ile ilgili bir olaydı. Ancak Paşinyan hatalar yaptı" dedi.

'TAMAMIYLA ABD VE RUSYA ÇEKİŞMESİ'

Azerbaycan ve Ermenistan ordusu ile karşı karşıya kaldığında Ermenistan'ın Rusya'dan müdahale beklediğini belirten İmer, şunları söyledi:

"Orada asıl amaç Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmekti. Bu yapılmak istenen şey muvaffak olamadı. Ama Paşinyan'ın yaptığı yanlış hareketler sebebiyle halk ve ordu ayaklandı. Çünkü büyük kayıplara uğradı. Ve kendisinin iktidardan indirilmesi istendi. Mesele unutuldu zannedildi ama ordu bugün tekrar harekete geçti. Bunu bir askeri müdahale olarak değerlendirmek mümkün. Ama gerçekte kayıpları veren orduydu. Halkın büyük bir kısmı da böyle düşünüyordu. Fakat esasen buradan cerayan eden olay, bir Amerika ve Rusya çekişmesi haline gelmiştir. Çünkü ABD'de 50 senatörün ABD Başkanı Biden'a verdiği mektupta, Azerbaycan topraklarının kurtarılması konusunda Türkiye'nin yaptığı girişimler kınanmakta ve Ermenistan'ın yanında yer alınmaktadır. Bu tamamen gayri meşru olan bir davranış tarzı. Dolayısıyla buradan da anlaşılacağı üzere ABD ve Fransa hiçbir şekilde Dağlık Karabağ Bölgesi'nin kurtarılması ve Azerbaycan tarafından tekrar geri alınmasını kabul etmediler. Dolayısıyla burada Paşinyan ve ordu arasındaki mücadelede, Ermenistan ordusu Rusya Federasyonu'na yakındır. Çünkü Ermeni sınırları Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından korunmaktadır. Bundan dolayı Ermenistan ordusunun Rusya'ya sempati duyması ve onun yanında olması şaşırılacak bir şey değildir. Paşinyan da batının oraya yerleştirdiği bir kişidir. Dolayısıyla burada cereyan eden olay tamamıyla bir ABD ve Rusya çekişmesidir."

'ERMENİSTAN, TOPRAKLARINI KAYBEDEBİLİR'

İmer ayrıca Ermenistan'ın ekonomik yönden çok zor durumda olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Halk aç ve sıkıntıda. Sokak eylemlerini desteklemek amacıyla para dağıtılarak yapılan bu şeylerin sonunda aklıselimin galip gelmesini umuyoruz. Aklıselimin galip gelmesi demek, bir noktada Ermenistan'ın 6'lı platform meselesi içinde yer alarak barış içerisinde, çatışma yaratmadan, bu bölgenin gelişmesini katkı koyması demektir. Türkiye'nin çıkarı da bölgenin çıkarı da bütün dünyanın çıkarı da bu yöndedir. Ama Türkiye'nin doğusunda yeni bir cephe açmak isteyen, Türkiye'yi sıkıntıya sokmak isteyen güçlerin ve özellikle ABD'yi bugün yöneten Biden yönetimini de burada kast ediyorum; bunların niyetleri bugün maalesef bu yönde değil. Onların isteği burada kendilerine uygun bir adamın iş başına gelmesi ve orada sıkıntı çıkarması. Bunu yapacak olurlarsa bu Ermenistan'a fayda değil zarar getirir. Ermenistan, topraklarının bir kısmını daha kaybetmek zorunda kalabilir. ABD'nin ve Fransa'nın, Ermeni lobilerinin oraya koyacakları bir karıştırıcı unsur, Ermenistan'a fayda değil zarar getirir. Zaten şu anda çok zor durumda olan Ermenistan, yerle bir olacak duruma gider."

DHA

Son Güncelleme: 26.02.2021 14:34
Anahtar Kelimeler:
ErmenistanDarbe GirişimiABD Ve RusyaçekişmeProf. Dr. Sencer İmer
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