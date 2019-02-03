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Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

03 Şubat 2019 Pazar 18:43
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Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

İSTANBUL (DHA) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı kapıda karşıladı. Saat 11.30 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanÜrdün Kralı II. Abdullah
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