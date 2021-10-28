Erdoğan: Türkiye'yi durdurabilecek güç tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 760 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nin açılış törenine katıldı. Törene Erdoğan ile birlikte; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'YILIN 365 GÜNÜ YAŞAYAN BİR MEKAN OLACAK'

Erdoğan, Millet Bahçesi'nin Türkiye, Ankara'ya ve Ankaralılara hayırlı olmasını diledi. Başkent Ankara'ya böyle bir eserin yakışacağını belirten Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser, Ankara'nın merkezine değer katacak, şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir. Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi toplamda 700 bin metrekarelik bir alan üzerinde kuruldu. Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet Bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir Millet Kıraathanesi olacak. Buraya gelen evlatlarımız yeşillikler arasında ders çalışıp kitaplarını okuyabilecekler. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu gibi bölümler de Millet Bahçemizin içinde yer alıyor. Özel günlerimizi ve bayram törenlerini de Millet Bahçesi'ndeki alanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada yaşatmaktır. Millet Bahçesi projelerimizi, insanı merkeze alan, medeniyetimizin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her millet bahçemiz Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli alanlarının vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğu bir makan olarak tasarlanıp hazırlanmaktadır. Başkent oluşunun 98'inci yıl dönümü kutladığımız Ankara’mızın, tam merkezinde yer alan bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık. Burası çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin neşeli kahkahalarıyla çınlayan, yediden yetmişe tüm Ankaralıları ve Başkentimize gelen misafirlerimizi buluşturan, yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır" dedi.

'FESTİVAL ALANINA DÖNÜŞECEK'

Başkent Millet Bahçesi’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Aynı şekilde, Millet Bahçemizin bakımına, temizliğine ve güvenliğine katkıda bulunan Altındağ Belediyemizi de özellikle kutluyorum, teşekkür ediyorum. Açılış töreninin ardından 4 gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma, ok atma gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecektir. Ankara’daki vatandaşlarımızın tamamını havaların iyi gittiği şu günlerde başkent Millet Bahçemizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ankara'yı dünya başkentleri arasında hak ettiği yere ulaştırmak için çok önemli yatırımlarla donatıyoruz. Burası artık sadece bir başkent değil, aynı zamanda Anadolu'nun ortasında kültür sanattan sanayiye kadar her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir. İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz yeşil kalkınma devrimimizin lokomotif şehri de Ankara olacaktır" diye konuştu.

'21 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son seçimde 81 ile millet bahçesi kazandırma sözü verdiklerini anımsatarak, "Bu çerçevede şehirlerimizin yeşil dönüşümü için projelendirdiğimiz 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçemizin 111'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Diğer millet bahçelerimizle birlikte çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına geldiğimizde söz verdiğimizden daha fazla Millet Bahçesini ülkemize kazandırmış olacağız. Başkent Millet Bahçemizle beraber Ankara'ya vatandaşlarımızın içerisinde hoşça vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 millet bahçesi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'44 İLİMİZDEKİ 79 TARİHİ MEYDANIMIZI YENİDEN DÜZENLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız verdiklerini belirterek, "1,1 milyon adet sosyal konutla beraber toplamda 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Dünyada başka bir örneği olmayan bu büyük hamle kapsamında yatırım değeri 200 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutumuzun inşası halen devam ediyor. Ankara'da da 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanında 91 bin konutun deprem dönüşüm çalışmaları ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 12 bin 500 sosyal konutun inşası sürüyor. 'Tarihe vefa, geçmişe saygı' anlayışıyla 44 ilimizdeki 79 tarihi meydanımızı yeniden düzenliyoruz. Bunlar arasında özellikle Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Erzurum Hacı Cuma Bölgesi, Kastamonu Merkez Nasrullah Camii, Muş, Bursa, Kütahya ve Sinop yenileme çalışmaları da var. 'Durmak yok, yola devam' sözünü boşuna söylemiyoruz. Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil. Yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'ndeki çalışmalar da hızla sürüyor. Ankara'nın merkezinde özgün mimarisiyle yemyeşil bir hayat alanı kuruyoruz. Buradaki cumhuriyetin ilk dönemin yadigarı yapıları yüksek teknolojiyle aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Tüm bu çalışmalarla Ankara’mız şanına yakışır bir görünüme kavuşacaktır" dedi.

Erdoğan ayrıca, yarın İstanbul'da yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklarını belirterek, "Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz" dedi.

‘TÜRKİYE, ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR’

Demokrasi ve kalkınma yolunda attıkları her adımın kendilerini biraz daha güçlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Milletimizin refahını biraz daha artırdı, Türkiye iç ve dış vesayetin zincirinden kurtulup, kendi rotasını belirledikçe milli iradenin üstünlüğünü kökleştirdikçe, imkanlarını genişledikçe, önümüze çıkartılan engellerin çapı büyümeye, sıklığı artmaya başladı. Ama unuttukları bir şey vardı. Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir. Üstelik salgın krizi ve ardından yaşanan üretim tedarik sıkıntısı, kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin, aslında ne kadar kırılgan olduklarını da ortaya çıkarmıştı" diye konuştu.

'2023 ÖNCESİ SON KOZLARINI SAHAYA SÜRDÜLER'

Ana muhalefet ve beraberindeki partilerin bir şeyi unuttuğunu söyleyen Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Avrupa'ya bakalım; İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Dili var hakkı söylemez. Onun için biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ülke olarak milli mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımımızı başarıya ulaştırmamıza çok az kaldı. Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak nasıl bugünlere geldiysek, içeride ve dışarıda sergilenen sinsi oyunları da inşallah milletimizle birlikte boşa çıkartacağız. Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar. Her zaman olduğu gibi söylüyorum; başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Terör örgütlerini devreye soktular olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler olmadı, darbe denediler olmadı, ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı. Şimdi 2023 öncesi son kozlarını sahaya sürdüler, ülkemize karşı yükselen çirkin seslerin içerideki bazı kesimler eliyle çıkartılan kuru gürültünün sebebi işte budur. Sadece hukuk ve ahlak değil aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Hep söylediğim gibi yine başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

'EMİN OLUN AZ KALDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte hep birlikte bedel ödeyip sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Her siyasi engeli aşmanın, her ekonomik atağın önünü kesmenin, her saldırıyı savuşturmanın, ülkemize ve milletimize bir maliyeti var. Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık. Nasıl ki terörle mücadelede, darbe girişimlerinde, şehitler ve gaziler verme pahasına istiklalimize sahip çıktıysak, bu süreçte de sabrederek yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sıkıntının, her sorunun üzerlerine binen her yükün farkındayız. Ama emin olun az kaldı. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, güçlü tutarak biraz daha yol aldığımızda bizi bekleyen aydınlık geleceğe hep birlikte kavuşacağız. Hiçbir bedelin, onurumuzdan, haysiyetimizden, evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye mirasından daha önemli olmadığı inancıyla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle 2023 imtihanını da başarıyla geride bıraktığımızda, artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, hiçbir engel tanımıyoruz" dedi.