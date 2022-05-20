Erdoğan: Terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.





"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINI GÖRÜŞME İMKANIMIZ OLACAK"



Erdoğan, Kolombiya devlet başkanının ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Her şeyden önce devlet başkanlarının bir araya geldiği görüşmelerde ana konu ikili ilişkiler olur. İkinci adım bölgesel konular olacaktır. Bunun başını çeken Rusya- Ukrayna meselesidir.



Bir diğer konu da dünyada terörün farklı boyutları var. Bunlardan en önemlisi uyuşturucu kaçakçılığıdır, bunu görüşme imkanımız olacak. Uzun yıllar sonra görüşme yapacağız. Görüşme sonrası da ikili olarak yapacağımız açıklamalar olacaktır" dedi.





"YPG'Yİ NİYE TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETMİYORSUNUZ"



PKK/YPG'nin Avrupa'daki varlığıyla ilgili soruya ise Erdoğan şöyle yanıt verdi:



"Terörle mücadelenin kuşatıcılığı çok çok geniştir. Bizim PKK ile mücadelemiz, aynı zamanda aslında Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine ayrı bir kılıf uydurdular. Terör örgütü kabul ettiklerini söylüyorlar, YPG'yi niye terör örgütü kabul etmiyorsunuz. Bunları en iyi bilen onlar değil biziz. YPG, PKK'nın farklı doğurduğu bir terör örgütüdür. Ve şu arda bunları AB olduğu gibi ABD bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Ve şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Fransa, Finlandiya'sında terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Bu gösterilerle birlikte orada terör estiriyor mu, estiriyor. Ve bu ülkelerin yönetimleri her türlü güvenceyi veriyor. Bunları kendilerine defaatle anlattığımız gibi bunları ifade ettik, anlattık, belgeler sunduk; Bakın bunlar terör örgütüdür ve işledikleri suçlar ortadır. Türkiye'de biz bunlarla mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi mağaralardaki odaklanmaları, Kandil'i kendileri için merkez haline getirmeleri PKK ve YPG'nin inkar edilemez terör estirmeleridir. Ama ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor. İşte başta Almanya olmak üzere Finlandiya'da, İsveç'te her türlü yürüyüşleri yapıyor. Verin bu teröristleri bize dememize rağmen, bunları bize vermiyorlar. Bunları en iyi bilen takip eden olduğumuza göre gereğini yapmaya devam edeceğiz"





"BUNU İSVEÇ İÇİN DE FİNLANDİYA İÇİN DE DÜŞÜNÜYORUM"



İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın İngiltere'nin ve Finlandiya'nın görüşme talepleri var, onlarla görüşeceğiz. Aynı şekilde Stoltenberg ile görüşmemiz olacak.



Tabi bu görüşmeleri aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir; her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre; lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de Finlandiya için de düşünüyorum. AB üyesi ülkelerin birçoğu bırakın bu terör örgütlerini kabul etmeyi kendi parlamentolarında konuşma yaptırıyorlar, yer veriyorlar, silah, mühimmat temini yapıyorlar. Biz bunları görüyoruz biliyoruz. Kimse kusura bakmasın bu terör örgütlerinin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz" diye konuştu.