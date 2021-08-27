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Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Karadağ'a ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.

27 Ağustos 2021 Cuma 11:04
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Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi o kapsamlı terör saldırısını milletçe kınıyoruz. Malum 72 kişinin şu ana kadar öldüğü gelen bilgiler. Bunların içerisinde tabii Taliban'dan da ölenler söz konusu. Böyle bir felaketi DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.  Bu menfur saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bizim şu an için önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir. Yoğun bir şekilde bu tahliye çalışmaları da devam ediyor. Afganistan'dan ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili gerekli planlamaları titizlikle yaptık. Peyderpey gelmek isteyen vatandaşlarımız şu anda ülkemize dönüyorlar. Bu tahliyeleri havalimanındaki olağanüstü şartlarda şu ana kadar başarıyla gerçekleştirdik.  Bu karar doğrultusunda da biz tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız. Bu konuda ilgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor." dedi. 

Erdoğan, "Bizim kiminle nerede ne zaman ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yoktur. Biz şu anda büyükelçiliğimizi Kabil havaalanının içerisindeki askeri bölüme taşıdık. Bizim büyükelçiliğimiz oradaki askeri bölümde bu tür faaliyetlerini sürdürüyor ve görüşmelerimizin ilkini de orada Taliban ile ilgili olarak ilk görüşme üç buçuk saat süren bir görüşmeyi büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler. Ondan sonraki süreçte de gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci bir defa sağlıklı yürütmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu. 


"HERKES AFGANİSTAN'I TERK EDERKEN BİZ AFGANİSTAN'I TERK ETMEDİK"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii şu an bizim şansölye ile sık sık görüşmelerimiz var. Bazı şeylerde çok geç kaldıkları da ortada. Türkiye'yle çalışma tespiti geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik. Biz Afganistan'da Kabil Havaalanı'nda kaldık. Oradaki süreci de en ideal şekilde sürdürdük. Şu anda göç baskısının en yakın olduğu ülke neresi? Türkiye. Ama Türkiye'nin içindeki bazı mahfiller var ki. Bunlar hep söylüyorum yalan terörü. Bunlar yalan terörü estiriyorlar. Nedir? Söyledikleri Türkiye'de şu anda bir buçuk milyon Afgan göçü söz konusu olduğu. Bakın ben size resmi rakam söylüyorum. Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız mevcut göçmen sayısı 300 bin. Bay Kemal onun izinde gidenler bunu 1 buçuk milyon gibi açıklıyorlar. Bunların hepsi yalan. Böyle bir şey söz konusu değil ve bizler göç olayında da çok hastasız."

Erdoğan, "Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce burada yönetimin belli olması, yönetimin belirgin hale gelmesi, yönetimin belirgin hale gelmesinden sonra da biz o zaman kararımızı vereceğiz. Kurumlarımız o zaman kararlarını verecekler. Şu an itibariyle az önce işte gelen soru da neydi? Taliban'la görüşme yapacak mısınız? Gerektiğinde yaparız. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Güvenliği biz sağlayalım işletmeyi biz yapalım diyor. Bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün." diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 27.08.2021 12:20
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBosna HersekKaradağ
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