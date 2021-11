Erdoğan: Sen önce benim başörtülü kızlarımdan helallik iste

ANKARA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' sözleri ile ilgili, "Son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Helalleşme bizim inancımızda vardır ve önemlidir. Ey Bay Kemal sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik iste. Utanmadan hala 'Onların hukukunu biz koruduk' diyorsun. Hayatın yalan" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, dün 88 yaşında vefat eden şair ve yazar Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyip, 'Sezai Karakoç'u Mona Roza'sız anmak olmaz' diyerek Mona Roza şiirini okudu. Ardından AK Parti TBMM Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyen Erdoğan, "Prof. Dr. Naci Bostancı hocamız 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceğinden görevinden affını istedi. Naci hocamıza bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı sürdüreceğiz. İsmet Yılmaz kardeşimiz geçmişte kamuda ve özel sektörde başarılı hizmetleri olan, 2011 yılından beri bakan, meclis başkanı, komisyon başkanı olarak görev üstlenen başarılı arkadaşımızdır" diye konuştu.



'BU ÇATININ ALTI, BU TÜR KADINLARA ASLA MÜSAADE ETMEZ'



Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in lokomotifinin, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleri olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sizler ne kadar iyi çalışır ne kadar hayırlı hizmetlere imza atarsanız demokrasimizin üç sacayağından biri olan yasamanın gücü ve itibarı o derece artar. Her ne kadar bu çatı altında istisnai de olsa milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakara, duruşa, ahlaka ve haysiyete sahip bulunmayanlar çıkabilse de Meclis'imiz, milletimizin gözbebeğidir. Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin, gittikleri her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele Genel Başkanı bir bayan olanın, küfrü asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından 'yavşak, yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı? Ne yazık ki bu çatı, bu çatının altı bunu da gördü. Ben diyorum ki milletim, işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı inşallah 2023'ün haziran ayında verecektir. Zira bu çatının altı, bu tür kadınlara asla müsaade etmez. Karşınıza geçip bölücü örgüt propagandası yapana, mahcup bir edayla mukabele ediyorsunuz. Buna karşılık şehit yakınının hiçbir hakaret içermeyen isyanına, bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz. Milletimizin değer dünyasında bu iki tavrın yeri de adı da bellidir. Şehitlerinin emanetlerine ve gazilerine saygı göstermeyenden, ülkesinin milli güvenlik çıkarlarına öncelik vermeyenden bu millete hayır gelmez."



'CHP’NİN TEZKERE TUTUMU TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALMAKTADIR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin TBMM'de Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' oyu vermesiyle ülkenin güvenliği ve milletin huzurunu hedef aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ülkenin ikinci büyük partisinin de bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüştür. Biz bunların sürekli aynı yalanları tekrarlamasına alıştık. Kendileriyle hukuk önünde hesaplaşıyor, attıkları iftiraların bedelini ödetiyoruz. Ama bu defa doğrudan ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru hedef alınmıştır. CHP'nin tezkere oylamasında ve sonrasındaki tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır. Bu tutum değişikliğini CHP'nin kendi iradesiyle değil sınırlarımız dışında verilen talimatlarla verildiğini düşünüyoruz. Bu oylamadan sonra CHP'ye kimler teşekkür ediyorsa, CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor demektir. CHP işte bu yeminli Türkiye düşmanlarının ülke içindeki taşeronluğuna talip olmuştur."



'CHP'Yİ YÖNLENDİRENLER ÜLKEMİZ İÇİN ZARARLI BİR OYUN OYNUYOR'



Erdoğan, CHP'nin son tezkere oylamasıyla birlikte fiilen pozisyon değiştirmeye başladığını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Önceleri ülkemizi yabancılara şikayetle başlayan süreç bir süredir milli çıkarlarımıza somut darbeler vurma safhasına geçmiştir. Bir yanlarına güya milliyetçi bir partiyi, diğer yanlarına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan, arkalarına da kırık dökük kim varsa takan CHP'yi yönlendirenler ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyor, başarırlarsa Türkiye kaosa sürüklenecek. 'AK Parti'yi iktidardan indirmeliyiz' fikrini açıkça ifade edenlerin derdi Türkiye’nin esenliği ve güvenliği olabilir mi? Bunu biz söylemiyoruz, bunu tarih söylüyor, bunu Menderes'i asan, bu ülkenin gençlerini darağaçlarına gönderen darbeler zinciri söylüyor. Bunu 1970'li ve 1990'lı yılların ülkeye ağır maliyetleri olan siyasi ve ekonomik krizleri söylüyor. Bunu bir yandan PKK'nın en üst düzey isimleri, diğer yandan FETÖ'nün borazanları söylüyor. Hatta ve hatta bunu bizzat kendi milletvekilleri söylüyor. CHP’nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan bu proje; eski Türkiye’yi hortlatma, ekonomiyi çökertme, insanımızı esir alma projesidir. Başaramayacaklar. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Bu siklet bu yükü kaldırır, kaldırmakla kalmaz yere çalıp paramparça eder. Nasıl önümüze konulan tuzakları birer birer bozduysak, bu senaryoyu da yırtıp atacağız. Milletimiz 2023 haziran seçimlerinde sandığa gittiğinde bir bizim eserlerimize bakacak bir de bu kifayetsiz muhterislere ve iplerini ellerinde tutan karanlık güçlere bakacak. Böyle bir tablo karşısında elini vicdanına koyarak tercihini yapan herkesin yöneleceği şey AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır."



'SEN ÖNCE BENİM BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIMDAN HELALLİK İSTE'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletin değerlerinin istismarına yöneldiğini ve son günlerde söylediği 'helalleşme' sözlerine tepki gösterdi. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun helalleşme üzerine olan videoların izletilmesinin ardından Erdoğan, şunları söyledi:



"Son günlerde bir de 'helalleşelim' demeye başladı. Helalleşme bizim inancımızda vardır ve önemlidir. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor, nasıl tanımlıyor önce ona bir bakalım. Dün helalleşme kavramına böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derece dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç. Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan bacılarımdan helallik iste. Utamadan hala kalkıyorsun, 'Onların hukukunu biz koruduk' diyorsun. Hayatın yalan. Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki 'Olabilir, insan değişebilir'. Bay Kemal, ben seninle ilgili davaları geri çektim mi, çektim. Ama sen bunların hiçbirinin kadri kıymetini bilmedin. Sen de anlayacak yüz de yok. Buradaki sorun şu ki ortada bir değişimde yok, değişen kimse de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, sadece bunlara verilen rol değişti. Dün darbeciliğin şakşakçılığına soyunmuşlardı, bugün zoraki de olsa başka bir görünüme bürünmeye çalışıyor. Her tarafı lime lime dökülen bu bukalemun siyaseti milletimizin takdirine havale ediyoruz."