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Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

16 Mayıs 2021 Pazar 17:52
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Erdoğan, Ruhani ile görüştü

ANKARA (DHA) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Türkiye-İran ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti. Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanHasan RuhaniIran Cumhurbaşkanı
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