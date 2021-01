Erdoğan: Kökü olmayanların akıbeti, esen rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreninde konuştu. Erdoğan, tesisin geleneksel sporlara gönül veren Ankaralı vatandaşlara hizmet edeceğini belirterek, "Bu tesisin özellikle binicilik, okçuluk ve ata yadigarı güreş gibi sporları öğrenmek bu alanlarda kendilerini geliştirmek hatta hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inanıyorum. Bünyesindeki ahırı, açık ve kapalı manejleri, gezi alanları, tribünü, açık ve kapalı ok atış sahaları, güreş alanları, satış ve tamir atölyeleri, konferans salonu, bunun yanında kafeteryası ve diğer tüm birimleriyle bu güzel tesisin Ankara’ya kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Esasen yaklaşık 1,5 yıldır faaliyette olan tesisimizin resmi açılışını yapmak bugüne bizlere nasip oldu. Günde 48 öğrenciye at biniş, 150 öğrenciye okçuluk eğitimi verme kapasitesi bulunan tesisimize bilhassa gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum. Nitekim salgın şartlarına rağmen 110 öğrenci ile faaliyetlerine devam eden tesisimizin önümüzdeki dönemde Ankara’nın en cazip yerleri arasına gireceğini düşünüyorum" diye konuştu.



'AT BİR MEDENİYET KURMA ARACIDIR’



Erdoğan, at, ok ve güreş spor dallarının dahi binlerce yıllık Türk tarihini tek başlarına anlatmaya yetecek zenginliğe sahip olduğunu söyleyerek, Divan-u Lugati’t-Türk’te at ile ilgili tam 180 tabirin yer aldığına dikkat çekti. Peygambere miraç yolculuğunda 'Burak' adlı atın eşlik ettiğine de değinen Erdoğan, "Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleşmişse hemen arkasından büyüme, genişleme, özellikle bu döneme girmiştir. Bu bakımdan at bir medeniyet kurma aracıdır. Osmanlı devlet ile birlikte sarayın at ihtiyacını karşılamak için Çiftlikat-ı Hümayun’u da kurmuştur. Cirit başta olmak üzere at ile ilgili pek çok oyunun yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.



‘VARSIN ELEŞTİRSİNLER, BİZ İŞİMİZE BAKALIM’



Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye’ye gelen misafir devlet başkanlarını karşılama törenlerinde Muhafız Alayı’na bağlı bir atlı birliğin de yer almasını temin ettiğini kaydeden Erdoğan, "Tabii bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet yoksunu hatta düşmanı kişiler çıktı. Bundan rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım. Halbuki kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz" mesajını verdi.



'YENİ NESİLLERE AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ'



Tarihçilerin bir kısmının Türk Milletini 'ordu millet' veya 'asker millet' olarak tarif ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bu tanımın sembollerinden biri at ise diğeri de oktur. Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi, okun ise uç beyliklerini temsil ettiği siyaset geleneğimizde bu semboller devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyordu. Ecdadın okçulukta gösterdiği başarı dünyaya parmak ısırtacak derecededir. İstanbul’un en önemli yerlerinden birinin, doğduğum büyüdüğüm yer Okmeydanı olması tesadüfi değildir. Osmanlı döneminde Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu. Aynı şekilde okçular kabza sınavında kabiliyetleri yanında ahlak ve karakterleriyle de imtihan ediliyorlardı. Okçuluk müsabakaları öncesinde muhakkak besmele çekilir, Peygamber Efendimize salavat gönderilirdi. Bu anlamda kendini geliştirmek isteyenlerin rekabet ile beraber dayanışma, mücadele ile birlikte çelebilik hasletlerini de göstermesi gerekiyordu. Aynı değerler tüm spor dallarıyla uğraşanlar için de geçerliydi. Er meydanında yiğitlik gösteren pehlivanın, hayatının diğer kısımlarında da civanmert olması gerekiyordu. Ata sporlarımızı ihya etmek için çalışırken aynı zamanda işte bu değerleri yeni nesillere aktarmayı da hedefliyoruz. Evlatlarımızı biniciliğe, okçuluğa, güreşe yönlendirirken aslında onları kendi medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız."



'GELENEKSEL SPORLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde tarihi ve kültürü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletin geçmişini bilme, tanıtma ve yaşatma heyecanının yattığını ifade ederek, "İşte bu anlayışla yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı insanımıza tanıtacak özellikle çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tesisin Ankara’da geleneksel sporlarımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah şu andaki mevcut projeye bir de yaklaşık 40 dönüm civarında hemen yanı başımızdaki yeri de tahsis etmek suretiyle bu proje daha da kapsamlı hale en kısa zamanda gelecektir. Tüm vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum" dedi.



Kurdele keserek yapılan açılışın ardan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a model adı Alparslan olan üç dünya rekoruna sahip özel ve şampiyon bir yay hediye etti.