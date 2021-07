Erdoğan: Keşfettiğimiz gazın değerini düşürmeye çalışanlar, yanan ateşe iyi baksınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalar yürüttüğünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bölgede olduğunu anımsatan Erdoğan, "Valiliğimizin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ihtiyaç duyulan her türlü araç gereç ve personel ile yangına müdahale etmektedir. Milletvekili arkadaşlarımız hep birlikte oradaki olaya el atmış durumdalar. En kısa zamanda yangını kontrol altına almak suretiyle, bir an önce temennimiz o ki cana hiçbir şey gelmeden bu yangını söndürmüş olalım. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak, yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır. Rabbimden ülkemizi yangın ve sel başta olmak üzere her türlü afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum" diye konuştu.

'KARADENİZ'DEKİ BU KUYULAR SON OLMAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletin uzun zamandır hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gururla verdiklerini belirterek, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlk keşiften yaklaşık 2 ay sonra Fatih sondaj gemisini ziyaret ederek ilave 85 milyar metreküplük yeni keşfi de gemimizde açıklamıştık. Keşifle ilgili son müjdemizi ise Haziran ayının başlarında Filyos'ta düzenlenen törende vererek 135 milyar metreküplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik. Karadeniz'de açtığımız bu kuyular ilk değildir. Elbette son da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sondaj konusunda ulaşılan teknik yeterlilikle dışa bağımlılığın sona erdiğini söyleyen Erdoğan, "Araştırma ve sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik. Bu gemileri tersanelerimizdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı da önemli oranda azaltacağız. Tabii bu işler bir günde, bir gecede olmadı. Arkasında yılların emeği, ortaya konan güçlü irade ve milletimizin desteği var" dedi.

'BUGÜN İLK DEFA YERİNDE YAKACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz ve Karadeniz'deki iki ve üç boyutlu Sismik araştırmaları 6- 7 katına çıkardıklarını vurgulayarak, "Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik, kararlı duruşumuzdan geri adım atmadık. Eğer biz o günün şartlarında yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Akla hayale gelmeyecek türlü bahanelerle attığımız her adımın önü kesilecekti. Hamdolsun bunların hepsi geçmişte kaldı" şeklinde konuştu.

Bugün, sismik araştırma ve sondaj çalışmalarında son 1 yılda gelinen noktanın önemli bir dönüm noktasını daha geride bırakacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Evet bugün Fatih Sondaj gemimizin açtığı, Kanuni'nin tamamlamasını yaptığı, Türkali 2 kuyusu gaz akış testini gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz. Bir başka ifade ile keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada bilimle bilgiyle teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla çarpıtmalarla manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz. İzliyor musunuz, nasıl?" dedi.

'KİLİT BİR ROLDEYİZ'

Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük bir emek harcandığını vurgulayan Erdoğan, "Projede elbette kendi içinde doğal ve teknik zorluklar içeriyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve detaylı iş takvimi ile hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de çalışmalar aynı titizlikle devam edecek. Son 1 yılda Tuna 1, Türkali 1, Türkali 2, Türkali 3 ve Amasra 1 olmak üzere toplam 5 kuyu açtık. Her bir kuyumuzda keşfedilen gaz miktarını doğruladık. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama, sondaj ve üretim kabiliyetlerini üst bir noktaya taşıyacaktır. Bu gazın karaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar doğalgaz endüstrisini besleyen yan sanayinin gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli bir kısmı yerli üretim olacaktır. Bütün bu faaliyetler Türkiye'nin doğalgazda üretimden, taşımaya kadar her aşamada ulaştığı etkinliği ortaya koymaktadır. Doğalgaz arz güvenliğinde bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölge kaynaklarının uluslararası pazarlarla buluşması için her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendik, üstlenmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE İLE İŞ YAPAN BUGÜNE KADAR KAYBETMEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanların bugüne kadar hep kazançlı çıktığını vurgulayarak, "Biz karşılıklı saygı ve haklara riayet çerçevesinde kapalı kapılar ardında ne diyorsak dışarıda da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz. Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz. Kendi gazımızın bölge refahına sağlayacağı katkının farkındayız. Bu projenin Türkiye'nin enerjide merkez ülke rolüne koyacağı katkıyı da çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin tecrübesinden, bilgi birikiminden, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Türkiye ile iş yapan bugüne kadar kaybetmedi. Bundan sonra da kaybetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Fatih Sondaj gemisinden canlı bağlantı ile doğalgaz yakma etkinliğine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki gemi çalışanlarını, "Karşımda doğalgaz milli takımını görüyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkali 2 kuyusunun hayırlı olmasını diledi.