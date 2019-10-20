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Erdoğan, Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Erdoğan, Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

20 Ekim 2019 Pazar 17:40
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Erdoğan, Johnson ile görüştü

ANKARA (DHA) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etmiştir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğanİngiltere BaşbakanıBoris Johnson
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