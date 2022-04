Erdoğan: Her yerde her durumda nefretini kusan bir kesim mevcut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık." dedi.