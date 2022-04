Erdoğan: En önemli motivasyon kaynağı çocuklardır 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği' ne katıldı. Etkinlik alanına gelen Erdoğan'ı çocuklar karşıladı. Çocukların gösterisini seyreden Erdoğan etkinlikte bir konuşma yaptı. Sözlerine tüm çocukların bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan, pandemi nedeniyle ara verilen misafir çocukları ağırlama programlarına seneye başlanacağını belirtti.

"ÇOCUKLAR ADINA DERİN BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

Erdoğan, "Özellikle de yakın çevremizdeki gelişmeleri göz önüne getirince oralarda yaşayan çocuklar adına derin bir üzüntü yaşıyoruz. Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği yüz binlerce çocuğun yetim, öksüz kaldığı on binlerce çocuğun Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kaybolduğu bir trajedi hala sürüyor. Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişeyle takip ediyorum. Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum" dedi.

"ÇOCUKLAR KORKUNUN PENÇESİNDE DEĞİL HUZURUN KUCAĞINDA UYUMALIDIR"

Erdoğan, "Savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek, güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil işte burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyumalıdır. Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi bundan dolayı milli mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç, bu hayal vardı. Aynı şekilde ülkemize sığınan herkesi ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek koruyup kollamamızın sebebi de bu yaklaşım" diye konuştu.

"TEKNOLOJİNİN ESİRİ OLMAYIN"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Hani merhum bir sanatçımız 'yakarsa dünyayı garipler yakar' diyor ya. Aslında bu sözün tersinden doğrusunu güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir diye ifade etmek lazım. Bir şairimiz de şöyle diyor. 'Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim. Oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek, yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler' Evet, dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, daha şefkatli, daha sevecen olduğunu göreceğiz. Bugünün çocukları sizler yarın hayatın farklı alanlarında söz, etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin. Sakın ola, kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta, parklarda, bahçelerde, imkanı olan her yerde, temiz havayla, tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun. Derslerimizin dışında spordan müziğe, resimden edebiyata ne olursa olsun kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir alanda mutlaka çalışın. Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin altyapısını güçlendirmekle kalmadık. Sizlerin işte bu tür çabalarınızı kolaylaştıracak adımları da attık"

ÇOCUKLARLA EŞLİK ETTİ

Erdoğan, "Bizim için en keyifli, en verimli işler sizin için yaptığımız hizmetlerdir. Gençlerimize nasıl 2053 vizyonunu miras bırakmak için çalışıyorsak sizler için de 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. İnşallah sizler de kendinizden sonraki nesillere çıtayı sürekli yükselterek mirası daha da zenginleştirerek bu emaneti aktaracaksınız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanları şükranla yad ettiğini, Pençe harekatı ve Suriye'nin kuzeyinde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek noktaladı. Konuşmanın ardından Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek, çocukların söylediği şarkıya eşlik etti.