İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.



Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Her alanda bu seviyeye kolay gelmedik. İlmek ilmek dokuyarak bu altyapıyı kazandırdık. Gazi Mustafa Kemal'in muhasır milletler seviyesine taşıma hedefini yerine getiren biz olduk. Sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm dostlarına güven veren Türkiye için çok çalıştık" dedi.





"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, "Cudi'de Gabar'da Bestler Deresi'nde ezdik, inlerine girdik, gire gire yolumuza devam ediyoruz. Bölücü terör örgütüne en ağır darbeleri indirdik. Sınırımızın ötesinde ne işimiz var diyenlere sınır ötesinde kim olursa olsun oralara girmeye gitmeye varız dedik. Pençe -Kilit harekatıyla da teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden soruyoruz. Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk mücadelesini sürdürüyoruz" diye konuştu.





"BEDELİNİ YARGI ÖNÜNDE ÖDETECEĞİZ"



Kadıköy'deki gerginlikte polise yumruk atılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır" ifadelerini kullandı.