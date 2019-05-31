Erdoğan'dan THK'nın kuruluş yıl dönümü kutlaması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin havadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerin önlenmesi amacıyla kurulduğunu, dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından olduğunu vurguladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:



"100 yılı aşkın süredir şanlı bayrağımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Hava Kuvvetlerimiz, geçmişten bugüne edindiği tecrübeler, yerli ve milli savunma teknolojileriyle güçlenen altyapısıyla, çağdaş dünya havacılığının saygın kurumlarından biri durumuna gelmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir gücü olan Türk Hava Kuvvetleri, caydırıcı gücüyle bölge ve dünya barışının sağlanmasında da önemli bir denge unsuru olarak üstün vazife anlayışıyla görev yapmaktadır. Göklerdeki hakimiyetini sürekli genişleten, her zaman ülkemizin itibarını yükselten kurumlarımız arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."