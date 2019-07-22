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Erdoğan'dan Hatay mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' mesajı

Erdoğan'dan Hatay mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' mesajı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
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Erdoğan'dan Hatay mesajı

ANKARA, (DHA) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi hür iradesiyle anavatanla kucaklaşmayı tercih eden Hatay, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Temmuz Hatay'ın anavatana katılmasının 80'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Hatay'ın kaderini Türkiye ile birleştirmesinin siyasi ve diplomatik alanda Türkiye’nin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Kendi hür iradesiyle anavatanla kucaklaşmayı tercih eden Hatay, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur" dedi.

Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin barışçı ve akılcı politikaları sonucu elde ettiği en büyük kazanımlardan biri olduğunu ifade ederek, "Hatay, farklı dinlerin, farklı kültürlerin iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşadığı, Anadolu mozaiğinin en önde gelen merkezlerinden biridir. Bu düşüncelerle Hatay’ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanHatay
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