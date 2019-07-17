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Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:40
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Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanErbildeki Saldırı
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