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Erdoğan'dan birlik ve beraberlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gün birlik olma, dayanışma, yardımlaşma, kardeş olduğumuzu dünyaya gösterme günüdür. Gün bu salgınla mücadele ederken, dağlara yaslanırcasına ümidimize ve sabrımıza yaslanma, vakur ve onurlu duruşumuzdan taviz vermeme günüdür." dedi.

14 Nisan 2020 Salı 16:09
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Erdoğan'dan birlik ve beraberlik çağrısı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Erdoğan, "Türkiye ilhamını medeniyetinden alana bir hamiyet, bir vefa, bir adalet, bir vakar devletidir. Bizim medeniyetimizde insana hizmet için çalışmak insan hayatı için mücadele etmek mukaddes bir görevdir.  Bugün bu mücadeleyi 83 milyon milletimizle birlikte veriyoruz. Salgının üstesinden de aynı anlayışla geleceğimizden şüphe duymuyorum. Yeter ki kurallara uyarak bu dönemi en az kayıpla ve en kısa sürede geride bırakabilelim. Bir süre daha sabredeceğiz. Ondan sonra inşallah hep birlikte felaha kavuşacağız. Gün birlik olma, dayanışma, yardımlaşma, kardeş olduğumuzu dünyaya gösterme günüdür. Gün bu salgınla mücadele ederken, dağlara yaslanırcasına ümidimize ve sabrımıza yaslanma, vakur ve onurlu duruşumuzdan taviz vermeme günüdür. Acımızı birlikte kalbimize gömüyor, ümidimizi birlikte taze tutuyoruz. Sabrımızı da birlikte zafere dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

"ATALARIMIZIN DEDİĞİ GİBİ "KARA GÜN KARARIP, KALMAZ"

Erdoğan şöyle devam etti: "Sizlere evde kalın, sabredin, kurallara uyun derken nasıl zorluklarla karşı karşıya bulunduğunuzu elbette biliyoruz. Evinden çıkamayan büyüklerinin elinden tutup parka gidemeyen yavrularımızın gözlerindeki üzüntü yüreğimizi burkuyor. Okulunu, arkadaşlarını, öğretmenlerini özleyen, teneffüslerde arkadaşlarıyla bahçede oynama hayali kuran evlatlarımızın ıstırabı bizim de ıstırabımızdır. Dostlarıyla, akrabalarıyla kucaklaşamayan, namazını camide cemaatle kılamayan, kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet edemeyen vatandaşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Hastalanana geçmişe, özellikle doğum yapana hayırlı olsuna, ölenin cenazesine ve taziyesine gidemeyen kardeşlerimizin hüznü bizim de hüznümüzdür. Şu güzel bahar günlerinde sabah yürüyüşüne çıkamayan parklarda, millet bahçelerinde hoşça vakit geçiremeyen emeklilerimizin burukluğu bizim de burukluğumuzdur. Okulundan işinden, arkadaşlarından, spor salonundan arkadaşlarıyla buluşma mekanlarından uzak kalan gençlerimizin yaşadığı zorluğu çok iyi biliyoruz. Ailesinin geleceği için endişe duyan her vatandaşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. İnşallah az kaldı. Atalarımızın dediği gibi "Kara gün kararıp, kalmaz" Bu kara günler sadece milletimizin değil bütün dünyanın kara günleridir. Sıradan gördüğümüz gündelik hayatın nasıl bir nimet olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. İnşallah bu günler geçtikten sonra hayatımızı daha anlamlı daha bereketli, daha verimli geçireceğiz. Bu vesileyle salgın hastalık veya diğer kronik rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavi gören evlerinde karantina da olan vatandaşlarıma, rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık personelimiz başta olmak üzere güvenlik, gıda tedariki, ulaşım, iletişim, enerji gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran alanlarda fedakarlıkla çalışan herkese şahsım, ailem, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Fabrikalarda çarkları çevirmeye devam eden ekilmedik tek karış tek karış toprak bırakmam azmiyle tarlasında alın teri döken üretimin ve istihdamın sürmesi için çalışan herkese teşekkür ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBirlik Ve Beraberlikçağrı
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