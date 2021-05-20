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Erdoğan'dan Akşener'e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında kendisine yönelik sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:54
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Erdoğan'dan Akşener'e 250 bin liralık tazminat davası

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in sözleri üzerine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, İsrail'in zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği ifade edildi. 

'HAKARET KASTIYLA YAPILMIŞ KIŞKIRTICI BİR EYLEM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun tam karşısında bir siyasi figür olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ifade edilen dilekçede, şöyle denildi:

"Bu figür, tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de çocukları dahi ayırmaksızın sivilleri katleden, insanların yerleşim yerlerine zorla el koyan, işgalci ve yayılmacı politikalar takip eden, İslam ve insanlık düşmanı biri olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir figüre benzetilmesi, bu figürün özdeşleştiği ve bir kısmı yukarıda özetlenen sıfatların da Sayın Cumhurbaşkanımıza yakıştırılması anlamına gelmektedir. Hele hele İsrail'in son haftalardaki katliamları nedeniyle toplumda çok yüksek hassasiyetin oluştuğu bir dönemde bu katliamların sorumlusu olan bir başbakanla, Sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesi, tamamen hakaret kastıyla yapılmış fevkalade kışkırtıcı bir eylemdir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanMeral Akşenerİyi Parti
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