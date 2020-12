Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaptırılan Gölbaşı Şehir Geçişi açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, 967 metreyi bulan 352 milyon liralık şehir geçişi yatırımının hayata geçirilmesinde emeği olanları tebrik etti. Erdoğan, projeyle İstiklal Harbinin yönetildiği Ankara'ya yeni bir nefes borusu açtıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ve ülkenin idari merkezi olması sıfatıyla tüm önemli karayolu ağlarının kavşak noktasında yer aldığını kaydederek, "Hacı Bayram Veli'nin emaneti bir bozkır şehrinden bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibi bir başkente geçilirken bu şehrin yeteri kadar imar ve ihya edilemediği bir gerçektir. Çevresi gecekondularla kuşatılmış temel alt yapı ihtiyaçlarının pek çoğu yetersiz bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş AK Partili belediye başkanlarımızın emeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onların gayretleriyle başkentimiz belli bir noktaya geldi. Bundan sonraki süreçte de her ne kadar belediye başkanlığı noktasında farklı bir konumdaysak da merkezi yönetim olarak bunları da yine aynen devam ettireceğiz" diye konuştu.

'ANKARA'YI DA GELİŞTİRDİK, GÜZELLEŞTİRDİK'

Erdoğan, tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına da sahip Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Dünyanın en derli toplu kullanımı rahat havalimanlarından Esenboğa'yı sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin vatandaşlarımıza sorunlu tüm noktaları çözülmüş, bölünmüş yollarıyla yeşillendirilmiş, çevresiyle hızlı ve konforlu seyahat imkanı sağlayan çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Halkçılık adına halk düşmanlığı, çevrecilik adına vandallık, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen ülkemizin her şehri gibi Ankara'yı da geliştirdik, güzelleştirdik. Yatırımlarımızı engellemek için çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük keyifle kullandıklarını da biliyoruz. Buna rağmen kimi eksikler hatta yapılan yanlışlar yok mudur elbette vardır. Ama akıl ve vicdan sahibi herkes Ankara'nın şehircilik alanında son çeyrek asırda daha önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak kadar büyük mesafe kat etiğini kabul edecektir" dedi.

'BU ZİHNİYETİN İPLİĞİNİ AÇIĞA ÇIKARMAYA KARARLIYIZ'

Erdoğan, ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, başarıları olmayanları milletin iyi tanıdığına vurgu yaparak, "Ülkeye hizmet edenlerin üzerine her türlü yalan ve iftira ile saldıran kendi işlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini açığa çıkarmaya kararlıyız. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar tepeden tırnağa tüm bünyeyi saran bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın rızasını ve milletimizin desteğini kazanmak için aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz. En büyük şerefin en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma hizmet etme inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. İnsanlarımızın kalbinden kopup gelen bir 'Allah razı olsun' nidasından daha büyük mükafat olmadığını bilerek yönetim ve siyasette gönül seferberliği anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'KUŞLARIN GÖÇ GÜZERGAHI ESKİ HAVALİMANI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda projelerle donatırken birilerin çıkıp eleştirdiğini anımsatarak şöyle dedi:

"Yaptığımız okullara öğrenci, açtığımız hastanelere hasta, inşa ettiğimiz yollara araç bulunmayacağını iddia ediyorlardı. Elektrik üretimimizi artıracak yatırımlara karşı çıkarken 'toprağa mı vereceksiniz' diye soruyorlardı. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zemininin kötülüğünden kuşların göç güzergahında olduğuna kadar envai çeşit yalanla ortalığı bulandırmaya çalışıyorlardı. Halbuki şimdi açıp kuşların göç haritasına baktığınızda asıl güzergahın yeni havalimanı değil eski havalimanı üzerinden geçtiğini görürsünüz. Yavuz Sultan Selim Köprüsünün inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştır. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp 'bu proje artık dört kuleden ibarettir' diyerek zil takıp oynamaya kalktıklarını da unutmadık. Bizim yaptığımız yolların ne işe yaradığını öğrenmek istiyorlarsa gitsinler sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başına geçen vatandaşlarımıza sorsunlar. Bu yolların, tünellerin, köprülerin ne işe yaradığını anlamak istiyorlarsa ailesini geçindirmek için ömrünü yollarda harcayan kamyoncularımıza sorsunlar. Hizmete açtığımız hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler orada tedavi gören hastalara, yakınlarına, orada görev yapan sağlık personeline sorsunlar."

'ALTIN MADENİMİZİ SÖĞÜT'TE ÇIKARDIĞIMIZI GÖRECEKLER'

Erdoğan, inşa ettikleri barajları kimi zaman bölge halkını tahrik ederek kimi zaman uluslararası kampanyalarla engellemeye kalkanlar olduğunu ifade ederek, "Şimdi geçirdiğimiz oldukça kurak dönemleri bu barajlarda tutulan sular sayesinde en az sıkıntıyla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını gitsinler evindeki musluğundan her açtığında tertemiz suyu akan insanımıza, tarlasını sulayarak ekmeğini kazanan çiftçimize sunsunlar. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaza bile sevinemeyecek kadar ülkesi ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körlüğüne girebilirler. Ülkemizin büyüklüğünden milletimizin potansiyelinden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için ne gerekiyorsa onu yaptık yapıyoruz ve yapacağız" diye konuştu.

'BİZ HERKESLE BİRLİKTE HAREKET ETMEYE HAZIRIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda ülkeye kazandırılan hizmetlerin anlamının salgın döneminde daha iyi görüldüğünü bildirerek şunları ifade etti

"Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek ne muhalefet kullanılarak ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları harekete geçirilerek yolundan döndürülebilir. Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının her alanda önümüze gizli açık takoz koyma gayretlerinin hiçbiri işe yaramamıştır. Milletimizle birlikte her engeli aştık, her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. İnşallah ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır. Biz tüm hesaplarımızı tüm yatırımlarımızı tüm projelerimizi buna göre yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir. Bu hakikatler ışığında bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüz de kollarımız da açıktır. Ne Avrupa ne Amerika ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunmuyor. Biz herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya, anlaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak büyük ölçüde kabul ettirdiğimize, kritik eşiği geçtiğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonra işimiz çok daha kolay olacaktır."

'2021 YILI DEMOKRATİK VE EKONOMİK REFORMLAR YILI OLACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasi ve kalkınma mücadelesinin son durağı olmayan bir yolculuk gibi olduğunu bildirerek şunları söyledi:

"Yapılan her şey önemlidir; ama daima önünüzde kat etmeniz gereken çok daha fazla mesafe vardır. Ülkemize kazandırdığımız cumhuriyetimizin kuruluşundan sonraki bu en büyük atılımları bir sonraki adımların habercisi olarak görüyoruz. Bunun için ulaştırma başta olmak üzere her alanda yatırımlarımıza, projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Reformları hedeflerimize uygun şekilde çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yıl olacaktır. Bu konuda yapılan hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve Meclis'imizin takdirine sunacağız. Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar ve salgın tedbirinin yol açtığı sıkıntıları en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız. Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz. Bu anlayışla hem hazırlıkları tamamlanan paketleri hızla hayata geçireceğiz hem de yeni çalışmaları süratle neticelendireceğiz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için neyi nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YILLIK 176,1 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Ankara’dan Akdeniz ve Güneydoğu’ya ulaşımı sağlayan karayollarının geçiş noktasında yer alan Gölbaşı’ndan günde ortalama 85 bin araç geçtiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Gölbaşı Şehir Geçişi ile ilçe merkezindeki transit geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacaktır. Ankara-Konya Yolu'nun 3,6 kilometrelik kesiminde yolu genişleterek, yolumuzu ana yol ve yan yollar olmak üzere toplam 12 şeritli hale getirdik. Şehir geçişinde 490 metresi kapalı geçiş olmak üzere, toplamda 967 metre uzunluğunda alt geçit köprüsünü tamamladık. Geçişin hizmete açılmasıyla birlikte, Ankara-Konya Yolunda şehirlerarası transit geçiş ile şehir içi trafik ayrılacaktır. Bu şekilde araç trafiği, alt geçit ile kesintisiz akacaktır. Bugünden sonra, bu geçişteki dur-kalk beklemeleri sona erecek ve şehir içindeki egzoz salınımı azalacaktır. Proje ile zamandan 163,3 milyon lira, akaryakıttan 12,8 milyon lira olmak üzere, toplamda yıllık 176,1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bu sayede bölgemizdeki sanayi ve tarım kuruluşlarımız hız ve zaman kazanarak, daha verimli nakliye imkanlarına kavuşarak rekabet güçlerini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla eşlik etmesiyle Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve diğer protokol üyeleri kurdeleyi kesti. Ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Gölbaşı Şehir Geçişinde incelemelerde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.