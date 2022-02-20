Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışı 18 Mart'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer uğurladı.