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Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışı 18 Mart'ta

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gelen talepler üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta açılacağını açıkladı.

20 Şubat 2022 Pazar 12:10
Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışı 18 Mart'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için  Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer uğurladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKongo Demokratik Cumhuriyeti1915 çanakkale KöprüsüÇanakkale Zaferi18 Mart
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