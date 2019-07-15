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Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
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Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı

ANKARA, (DHA) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na şehitler anısına çiçek bıraktı, dua etti.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene şehit yakınları ve gaziler de katıldı. Tören nedeniyle anıt etrafında güvenlik önlemleri alındı. Tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları anıt etrafına konulurken, Külliye'ye de dev Türk bayrakları asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye bahçesine çıkışında şehit yakınları ve gaziler tarafından alkışlarla karşılandı. Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle, mehter ile çalınan 15 Temmuz Marşı eşliğinde yürüyerek anıta geldi. Erdoğan, anıta şehitler anısına kırmızı-beyaz güllerden oluşan çelengi bıraktı, dua etti. Erdoğan, daha sonra Millet Camii'nde şehitler için gerçekleştirilen Hatm-i Şerif Merasimine katıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzŞehitler Anıtı
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