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Engelli ataması için tarih verdi

Bakan Yanık engelli ataması için tarih verdi

14 Kasım 2021 Pazar 09:31
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Engelli ataması için tarih verdi

KONYA (DHA) 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engellilerimizden, en son Ocak 2020’de kamuda engelli istihdamını, atamalarını yapmıştık. Araya maalesef uzun bir pandemi dönemi girdi. Şimdi tekrar kamu kurum ve kuruluşlarımızdan engelli ihtiyacı için ihtiyaç kotalarını topluyor ve eğer yeterli sayıya ulaşırsak 2021 yılının sonunda veya 2022 yılı başında engelli atamalarını da yapmak istiyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Biz bakanlık olarak sosyal hizmetlerin tamamında öncelikli olarak birey odaklı ve aile odaklı sosyal hizmetlerimizi kişinin ihtiyacına dönük ve eğer mümkünse aile çevresinden kendi sosyal çevresinden kopmadan onlara sunmaya çalışıyoruz. Engellilerimizle alakalı çalışmalarımızı birkaç başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan biri aile odaklı sosyal hizmetlerimiz. Bu nedir? Eğer engelli bireylerimiz kendi sosyal ortamlarında kendi aile ortamlarında kalmaya devam edebilecekler, onlara aile ortamında olmalarına imkan sağlayacak aile fertleri varsa, kendi ortamlarında hem engelli desteği hem de engelli bakım desteği, engelli bireyimize bakan yakınına kimse ki bu çoğunlukla anneler. Onlara bakım desteği sağlıyoruz. Eğer bu mümkün değilse, engelli bireyin aile ortamında kalması mümkün değilse onların bakım ve rehabilitasyonu için o zaman kuruluşlarımıza alıyoruz. Engelliliğin çeşidine göre, engelliliğin derecesine göre, engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına uygun, bazen tedavi bazen rehabilitasyon, bazen otizmli çocuklarımızda olduğu gibi bazen de eğitim ve rehabilitasyon gibi, ihtiyaca uygun çeşitlilikte, ihtiyaç derecesine göre oluşturulmuş, her bir otizmli çocuğumuz için onun yaş gurubuna, onun otizm derecesine uygun tek, tek öznel eğitim geliştirilmiş bir an önce rehabilitasyonlarının tamamlanması ve eğer hafif derecedeyse normal hayata katılmaları, değilse en azından bireysel ihtiyaçlarını, öz bakımlarını gerçekleştirecek şekilde bir eğitim ve rehabilitasyon uygulanıyor" dedi.

BAKAN YANIK’TAN ENGELLİLERE ATAMA MÜJDESİ

Pandemi nedeniyle engelli atamalarına ara verildiğini hatırlatan Bakan Yanık şöyle dedi:

"Engellilerimizden, en son Ocak 2020’de kamuda engelli istihdamını, atamalarını yapmıştık. Araya maalesef uzun bir pandemi dönemi girdi. Şimdi tekrar kamu kurum ve kuruluşlarımızdan engelli ihtiyacı için ihtiyaç kotalarını topluyor ve eğer yeterli sayıya ulaşırsak 2021 yılının sonunda veya 2022 yılı başında engelli atamalarını da yapmak istiyoruz. Engelli yurttaşlarımız, sıklıkla bizim bakanlığımızdan atama yönündeki taleplerini doğal olarak bizden istiyorlar. Ama bizim buradaki fonksiyonumuz, bir koordinasyon fonksiyonu. Bunu da paylaşmak isterim. Biz hiçbir kamu kuruluşuna, sana şu kadar engelli ataması yapıyorum. Sana bu kadar personel gönderiyorum deme hakkına sahip değiliz. Biz ihtiyaç kotalarını topluyor, daha sonra atamayı gerçekleştiriyoruz. Ama engelli vatandaşlarımız adına, onların bir temsilcisi olarak, onların haklarını savunan bir bakanlık olarak kamu kuruluşlarımızı olabildiği kadar çok engelli istihdamı noktasında da teşvik etmeye, onlara ricada bulunmaya çalışıyoruz. Bunu da sizin vasıtanızla bir müjde sayılabilir mi? Bilmiyorum ama bir haber olarak paylaşmış olayım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Derya YanıkEngelli Ataması
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