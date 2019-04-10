Emeklilik ve kıdem tazminatında yeni dönem

(DHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" toplantısında konuştu.

İşte, Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için buradayız. Sözlerimin hemen başında birazdan açıklayacağımız paketin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Ağustos ayından bugüne kadar, tüm bu geniş yelpazedeki STK'larımızın raporlarını da alarak bu çerçeveyi hazırlamayı düşünüyoruz. Ortaya koyacağımız vizyon ve izleyeceğimiz politikaları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik.

Ağustos ayında yeni ekonomik yaklaşımımızı paylaştık. O gün küresel gelişmeler ne olursa olsun ekonmimizi tüm sınamalardan etkilenmeden çıkacak tüm güçlü temeller üzerine yapacağımızı söyledik.

İstikrarlı paylaşım, güçlü toplum başlıklarında ekonomide güçlü dönüşüm hedeflerimize odaklandık. İhracat ve istihdamın odaklı olduğu, sürdürülebilir büyümeyi ve sıkı politikasıyla daha adaletli büyümeyi sizlerle paylaştık.

Yeni ekonomi programıyla kamuoyu ile paylaştık. Yeni ekonomi yaklaşımımızın prensiplerini 3 yıllık bir program haline getirdik. Yeni ekonomi yaklaşımımızda yeni ekonomik programımızda, yeni bir reform hareketini hayata geçireceğimizi ilan etmiştik. Bu yeni reformların ilanı için bir aradayız.

2018 yılında ortaya koyduğumuz bütçe disiplinimiz, sağladığımız başarılı dengelenme süreci, AK Parti'nin 17 yıllık başarılı ekonomik performansı bu adımları hayata geçireceğimizin en güçlü teminatıdır.

Türkiye'nin, Türk toplumunun bir kez daha demokrasiye olan inancını ortaya koyduk. Tüm bu süreçler hukuk temelinde devam etmektedir. Bugün yüzde 52 oy oranı ile hem cum sistemi hem cmh itt vatandaşlarımızdan güçlü bir onay almıştır.

Türkiye'nin gündemi ekonmide reformdur ve büyük güçlü Türkiye ideraline kavuşmak için gerekli yapısal reformları hayata geçirmektir.

Bu zamana kadar teknik detay ve içeriği ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve hayata geçirilmeye hazır hale getirildi.

Bu nedenle 2019 yılı sonuna kadar diyerek çok net bir tarih veriyoruz.

Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak. Kamu bankalarına toplam 20 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek.

Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak. Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

Ulusal veri merkezi kurulacak. Kamu bankalarını bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek. Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütüyorlar.

Dünyada bugün en başarılı modeli ülkemize uyarlayacağız.

Bankaların empiyerleri ile ilgili tabloyu ortaya koyduk. Sektörün aktif kalitesinin daha ileri taşıyacak bankaların öncülüğünde kamuların olmadığı alanlarda empiyerler noktasında önem teşkil eden sektörlerde bankaların bilançolarını daha iyi bir hale getireceğiz bunu için enerji girişim ve banka fonu kurulmasını ele aldık. Yerli ve yabancı yatırımcıların iştirak edebileceği fonlarla ilerlemesini sağlayacağız.

Tasarruf ve sigorta alanı oldu bu dönem etkin bir tasarruf sistemi oluşturmayı çok önemsiyoruz tasarruflarımızın ekonomideki kırılganlıkları gidermedeki en önemli araç olduğuna inanıyoruz. Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek. Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu sağlanacak. Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır. YEP kapsamında emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli konulardan birini oluşturacak.

Real sektöründe kredi taleplerinde çok daha gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkanı sağlanmış olacak.

Yapısal adımlarımızın bu anlamda çerçevelerimizi genişletecek adımları attığımızı söyleyebiliriz. Bu kapsamlı strateji Mayıs ayında tüm kamuoyumuzla paylaşılacak. Tohumdan sofraya daha hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek.

2019 yılında ilk etapla 2 bin hektar sera inşa edilecek.

küçükbaş hayvancılık alanında bir adım atacağız. İhracat kapasitesi yerli yem ve coğrafi şartlara uygunluk şartlarını ele aldığımızda küçükbaş hayvancılıkta potansiyelimizin gerisindeyiz. Bu varlık 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecek.

Her platformada sık sık dile getirdiğim husus; sıkı maliye politikası. Gelir arttırıcı önlemleri devreye alacağımızı ifade etmiştik. 44 milyar TL'lik kısmını dengeye aldık. Toplumun, bu güçlü tablonun farkında olmalarını arz ediyoruz. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek.

Seçimden önce nasıl bu mali disiplinden vazgeçmediysek seçimden sonra da vazgeçmeyeceğiz.

Vergi dönüşümü, 2019 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz en önemli reformlardan biri. Detaylarını bu yıl içinde duyuracağız, çalışmaları hali hazırda sürüyor.