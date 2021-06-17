Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
497.333
DOLAR
8.6828
STERLİN
12.1182
EURO
10.3634
Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
Bilecik Belediyesine ait 84...
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik...
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu
Uzman Yardımcılığı ve Hukuk...
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ekrem İmamoğlu, Malatya'da

17 Haziran 2021 Perşembe 14:24
15 Okunma
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da

MALATYAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki CHP'li heyetle birlikte Malatya'ya geldi. İlk olarak Malatya'da partisinin il teşkilatını ziyaret eden İmamoğlu, seçim sürecinde vatandaşlardan yoğun destek aldığını söyledi. Pandemi süreci nedeniyle ziyaret yapamadıklarını ve ilk kez bir şehri ziyaret ettiğini anlatan İmamoğlu'na, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, kayısı hediye etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank: Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerek
Bakan Varank: Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerek
Ceza İnfaz Yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Ceza İnfaz Yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır
Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır
"Orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek"
"Orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek"
Akşener: TBMM, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi Nobel'e aday göstersin
Akşener: TBMM, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi Nobel'e aday göstersin
Bahçeli: Türkiye'nin haklı beklentileri ABD Başkanı ve muhatap ülkelere aktarıldı
Bahçeli: Türkiye'nin haklı beklentileri ABD Başkanı ve muhatap ülkelere aktarıldı
Bakan Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir
Bakan Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir
Bakan Soylu'dan Jandarma'nın 182'nci kuruluş yıl dönümü mesajı
Bakan Soylu'dan Jandarma'nın 182'nci kuruluş yıl dönümü mesajı
Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil
Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma